Başkan İlhan, 10 madde halinde yapımına başlanılan ve yarım bırakılan işleri hatırlattı - Son Dakika

Başkan İlhan, 10 madde halinde yapımına başlanılan ve yarım bırakılan işleri hatırlattı

17.10.2020 17:22
Başkan İlhan, 10 madde halinde yapımına başlanılan ve yarım bırakılan işleri hatırlattı, System.String[]

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, her hafta düzenlenen gündem toplantılarını sürdürüyor.

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, her hafta düzenlenen gündem toplantılarını sürdürüyor. Açıklamalarda bulunan Başkan İlhan, Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak bu haftaki gündemlerinin ilde yapılmaya kalkılan ve yarım bırakılan işler olduğunu söyledi.

10 madde halinde sorunları sıralayan İlhan sözlerine söyle devam etti: "Van çevreyolu 10 yıldan fazla süredir yapımına başlanmış yarım bırakılmış ve her ay farklı şekillerde söz verilmiş netice olarak yarım kalmıştır. Van Şehir Stadyumu defalarca söz verilmiş portatif tribünler yapılmış ve bir türlü yeni stadyum noktasında adım atılmamıştır. Van şehirlerarası otobüs terminali bir türlü yenilenmemiş yanı başına ek bina yapılarak çözüm üretilmeye çalışılmış sonuç olarak şehrimize yakışmamaktadır. Şehrimizin en merkezi noktasında Van City adında bir AVM yapılmış ve işlevsiz bir hal almış hali hazırda satışa çıkarılması gündeme getirilmiştir. Van Kent Meydanı yapılacak diye tarihi Van Müzesi yıkılmış, projeye başlanmış ve her ne hikmetse bu proje de neticelendirilmemiş sözler havada kalmıştır. Van'ımızın merkezinde otopark adı altında devasa bina yapılmış faaliyete geçmeden defalarca tadilat yapılmış en sonunda bir ucube olarak şehir merkezinde kalmış milyonlarca para heba edilmiştir. Van İskelesi insanların ailecek vakit geçirdiği nefes aldığı bir yerken bir anda yıkılmış yarım yamalak bırakılmıştır. Van Adliye Lojmanları yapılmış bir gün bile kullanılmadan harabeye dönüşmüştür. Van Kent Müzesi yapılacak diye devletin kesesinden toplantılar tertip edilmiş netice olarak hiç bir şey yapılmadan proje askıya alınmıştır. Valilik karşısında bulunan tekel binası için defalarca söz verilmiş hiç bir adım atılmamıştır. 10 başlıkta hatırlattığımız yarım yamalak işler aslında daha da fazladır fakat görmekteyiz ki gelinen nokta da Van ve Erciş'e iki iş yapılmış ve her ikisi de dört dörtlük tamamlanmıştır. Birisi Van F Tipi Cezaevi ikincisi Erciş Cezaevidir. Eğer bu şehre hizmet olarak cezaevlerini layık görüyorsanız söyleyecek sözümüz yoktur". - VAN

Başkan İlhan, 10 madde halinde yapımına başlanılan ve yarım bırakılan işleri hatırlattı

Saadet Partisi, Özay İlhan, söz, Van, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan İlhan, 10 madde halinde yapımına başlanılan ve yarım bırakılan işleri hatırlattı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ankaragücü'lü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı TMSF'nin ihalesiz olarak verdiği işi yapamayan şirket, devletten 45 milyon lira tazminat aldı Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki "Allah" yazılı dövmesi üzerinden kendisini savundu İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi Adolf Hitler'in barı 250 bin dolara alıcı bekliyor Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali         
17:20
Son Dakika: Erdoğan, milyonların merakla beklediği müjdeyi verdi: 85 milyar metreküp daha gaz bulduk Son Dakika: Erdoğan, milyonların merakla beklediği müjdeyi verdi: 85 milyar metreküp daha gaz bulduk         
16:27
İş görüşmesine giden genç, şirket müdürünü bıçaklayarak öldürdü İş görüşmesine giden genç, şirket müdürünü bıçaklayarak öldürdü         
16:00
Şarkıcı Aynur Aydın, yıllar önce yaşadığı tacizi anlattı: Bir kadın konser boyunca bana fıstık atıp el işareti yaptı Şarkıcı Aynur Aydın, yıllar önce yaşadığı tacizi anlattı: Bir kadın konser boyunca bana fıstık atıp el işareti yaptı         
14:40
'Sakin şehir' ünvanlı Şavşat'ta koronavirüs vaka sayısı bitme noktasına geldi 'Sakin şehir' ünvanlı Şavşat'ta koronavirüs vaka sayısı bitme noktasına geldi         
14:03
Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı         
13:27
Esendere Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu etkisi bulunan kaktüs bitkileri ele geçirildi Esendere Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu etkisi bulunan kaktüs bitkileri ele geçirildi         
12:07
Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı         
11:12
Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada         
10:44
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
İşte Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze İşte Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine fırlattığı füze         
09:11
Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor         
08:54
Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor         
08:41
Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı         
08:07
AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak         
21:30
Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 17:37:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan İlhan, 10 madde halinde yapımına başlanılan ve yarım bırakılan işleri hatırlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei