Başkan İlhan'dan 10 Ocak Gazeteciler Günü Mesajı
1 saat önce
Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, 10 Ocak Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Saadet Partisi Van
İl Başkanı Özay İlhan
, 10 Ocak Gazeteciler Günü
nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, çağımızın en dinamik mesleklerinden biri olan gazeteciliğin insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak gibi çok yönlü bir misyon içerdiğini belirterek, "Her şartta ve her koşulda görevleri peşinde olan gazeteciler, doğal olarak, her türlü tehdit ve yıpranmaya da açık olmaktadır. O nedenle gazetecilerin ekonomik ve sosyal imkanları hususu önem arz etmektedir. Kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getiren gazetecilerin çalışma koşullarının daha iyi şartlarda düzenlenmesi için Saadet Partisi üzerine düşen her türlü görevi bugüne kadar yapmış ve bundan sonra da yapmaya devam edecektir. Gazetecilerin çalışma şartlarının tüm Türkiye
'de daha da iyileştirilmesi, basın özgürlüğünü kısıtlayan engellerin ortadan kaldırılması, hak ve özgürlüklerinin evrensel standartlara kavuşturulması, kuşkusuz medyamıza güç kazandıracaktır. Özellikle son aylarda yaşanan hadiselere bakarak yazılı ve görsel medyamızın kökten bir değişim geçirmeye muhtaç olduğunu görmekteyiz. Mevcut medya sahipleri ve onların iş takipçiliğini ve tetikçiliğini yapan köşe sahipleri, kişilik haklarını ve fikir özgürlüğünü yok sayarak oluşturdukları medya terörü ve yargısız infazlarla gazetecilik mesleğini çıkar çatışmalarının bir aracı haline getirdiler. Medyayı bir silah gibi kullanma yolunu seçtiler. Medya bu sahiplik yapısıyla toplumu boğmaktadır, toplumsal hafızayı yok etmektedir, toplumun sağlıklı düşünmesini, doğru tahliller yapmasını, gerçekleri kavramasını engellemektedir. Bu yapısıyla medya, demokratik bir tartışma ortamı için gerekli hoşgörü zeminini ortadan kaldırmaktadır. Olması gereken durum yazılı ve görsel medyamızın güçlünün sözcüsü pozisyonunda değil, hakkın ve haklının sesi olmayı becermesidir. Tarafsız gazetecilik bunu gerektirmektedir. Türk toplumu, böyle bir medya sahipliğine ve onların çıkarları doğrultusunda kalemlerin oynatıldığı köşelere layık değildir. Basınımız mutlaka ülkemiz ve şehrimiz için çok önemli. Ülkemizin ve şehrimizin gündemine yön veren, yapılan yanlışlıkları milletimize en doğru şekilde aktarma görevi olan bir kurum, bu işi yapabilmek için de gazetecilerin çalışma şartları ve yaşam standartları en üst düzeye getirilmelidir ki görevlerini layığı ile yerine getirebilsinler. Bu duygu ve düşüncelerle, şehrimizde zor şartlarda hizmet veren yazılı ve görsel basınımızın tüm çalışanlarını bir kez daha tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:33 Kaynak: İHA
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