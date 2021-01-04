Başkan Işık: "Perli Mahallesi, Kütahya ekonomisine ciddi katkılar sağlıyor" - Son Dakika

Başkan Işık: "Perli Mahallesi, Kütahya ekonomisine ciddi katkılar sağlıyor"

04.01.2021 10:07
Başkan Işık:

Perli Mahallesi'nin, hayvancılık alanında yaptıkları üterim ile, Kütahya ekonomik olarak ciddi katkılar yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Alim Işık, mahallenin 2021 ve gelecek yıllar için yapılmasını istedikleri hizmetlerin taleplerini aldıklarını söyledi.

Perli Mahallesi'nin, hayvancılık alanında yaptıkları üterim ile, Kütahya ekonomik olarak ciddi katkılar yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Alim Işık, mahallenin 2021 ve gelecek yıllar için yapılmasını istedikleri hizmetlerin taleplerini aldıklarını söyledi.

Mahalle ziyaretleri kapsamında hayvancılık üretimiyle ön plana çıkan Perli Mahallesini ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık Mahalle Muhtarı Hüseyin Tan ve çalışma ekibine teşekkür etti. Başkan Işık, mahalleye ciddi yatırımlar yapıldığını belirttiği konuşmasında Yeni Bosna Mahallesi yolunun asfaltlandığını, katı atık tesislerinin yolunun asfaltlandığını, mahalledeki parkların çevresindeki duvarların yenilendiğini söyledi.

Mahallede Esentepe olarak bilinen bölgedeki kanalizasyon hattı sorununun çözüldüğünü söyleyen Başkan Işık, "En önemli hizmetlerden birisi doğalgaz mahallemize geldi. Hatları döşendi mahallenin 4'te 3'lük bölümü şuanda doğalgaz kullanıyor. Mahalledeki temizlik sorununu çözdük. Özellikle Nisan ve Kasım aylarında özel bir temizlik ekibi günlük olarak o hizmeti vermeye devam ediyor. Mahalledeki diğer ihtiyaçları da giderdik" dedi.

Başkan Işık, kalan evlerin doğalgaz alması için ilgili firma ile görüşüldüğünü belirtti. İki caddedeki evlerde su basıncından kaynaklanan bir sorun olduğunu ve bunun çözümü konusunda çalışmaların yapılacağını belirten Başkan Işık, "Mahallede şenlik ve eğlenceler için piknik alanı, sosyo kültür merkezinin tadilatı ve genişletilmesi, Perli ve İkizhöyük Mahalleleri arasındaki yolun asfaltlanması, gençler için halı saha, park gibi talepleri aldık" diye konuştu.

Bazı sokaklarda kilit taşı ve sıcak asfalt, mahallenin girişindeki parkın düzenlenmesi, muhtarlık binası yanındaki binanın düzenlenmesi, sokak hayvanları gibi diğer talepleri de aldıklarını belirten Başkan Işık, yapılan anket çalışmasında Ziraat Mahallesi sakinlerinin, belediye hizmetlerinden yüzde 68 oranında memnun olduklarını ifade ettiklerini söyledi.

Başkan Işık, yapılacak çalışmalarla geriye kalan vatandaşlarında memnuniyetinin artırılmasını çalışacaklarını belirtti. - KÜTAHYA

Başkan Işık: Perli Mahallesi, Kütahya ekonomisine ciddi katkılar sağlıyor
Başkan Işık: Perli Mahallesi, Kütahya ekonomisine ciddi katkılar sağlıyor

Hüseyin Tan, Alim Işık, Doğalgaz, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Işık: 'Perli Mahallesi, Kütahya ekonomisine ciddi katkılar sağlıyor' - Son Dakika


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