Başkan Işıksu, mahalle başkanları toplantısına katıldı

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcıları ile birlikte mahalle başkanları toplantısına katıldı.



SASKİ Genel Müdür Yardımcısı Recep Kılıç'ın da yer aldığı toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, teşkilata gerçekleştirdikleri çalışmalar için teşekkür etti, mahalle başkanlarının daha aktif bir çalışma göstereceklerine olan inancını paylaştı.



Yola çıktıkları ilk günden itibaren tüm mesailerini Adapazarı insanının daha huzurlu ve daha güzel bir şehirde yaşamalarını sağlamak için harcadıklarının altını çizen Başkan Mutlu Işıksu, "Adapazarı bizim sevdamız ve biz Adapazarı'mızı çok seviyoruz. Şehrimize olan aşkımızı bizi tanıyan herkes yakinen bilir. İlk günden itibaren bizim gönlümüzde sınırlar yok, biz memleket ve millet sevdalısıyız diyerek kolları sıvadık. Nisan ayından itibaren hamdolsun 11 projemize start verdik, yeni vizyon projelerimiz için gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.



Teşkilatın ve özellikle mahalle başkanlarının belediye çalışmalarındaki aktif katılımının öneminden bahseden Başkan Işıksu, "Adapazarı'mızın 84 mahallesinin, her sokağının sıkıntısını, o sokakta yaşayan hemşehrimizin durumunu, talep, şikayet ve önerilerini tespit eden bir teşkilat yapısı ile yolumuza devam edeceğiz. Muhtarlarımızla, mahalle başkanlarımızla, il ve ilçe teşkilatlarımızla, Milletvekillerimizle her zaman koordine halindeyiz. Büyükşehir Belediyemizle, SASKİ Genel Müdürlüğümüzle ortak ve önemli çalışmalar yapmayı sürdüreceğiz. Her yaptığımız işte çok hassas olduğumuzu özellikle vurgulamak istiyorum. Adapazarı'mızı inşallah daha güzel günler bekliyor. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece hedeflerimize ulaşmamak için hiçbir neden göremiyorum. Milletimizin teveccühüne layık olacak ve yapacağımız her çalışmada en iyi ne ise biz onun peşinde olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAKARYA