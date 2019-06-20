Son Dakika Haberleri: Başkan Kalaycı, Karaman'ın il oluşunun 30. yılını kutladı
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Başkan Kalaycı, Karaman'ın il oluşunun 30. yılını kutladı

1 saat önce

Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karaman'ın 21 Haziran 1989 tarihinde 3578 sayılı yasayla Konya'dan ayrılarak Türkiye'nin 70. il oluşunun 30. yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Kalaycı, Karaman'ın il oluşunun 30. yılını kutladı, System.String[]
Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karaman'ın 21 Haziran 1989 tarihinde 3578 sayılı yasayla Konya'dan ayrılarak Türkiye'nin 70. il oluşunun 30. yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karaman'ın il oluşunun 30. yıldönümü sebebiyle yayımladığı mesajında; Karaman'ın geçen süre zarfında sanayi, eğitim, sağlık, sosyal, kültürel ve sanatsal alanda büyük bir gelişme çabası gösterdiğini söyledi. Başkan Kalaycı mesajında, "Türkiye'nin 70. ili olan Karaman, köklü geçmişi, tarihi değerleri, coğrafi özellikleri ve ekonomiye katkılarının yanında, Türk Dilinin başkenti olması ile de her zaman önemli bir yere sahip olmuştur. Bu kentte yaşayan insanlar ve yerel yöneticiler olarak bizler de bu önemin farkında olarak ilimizin daha da büyüyüp gelişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz, bundan sonraki çalışmalarla da bunu sürdürüp Karamanımızı daha iyi yerlere getireceğiz. Karaman, geçen 30 yıl süre zarfında sanayi, eğitim, sağlık, sosyal, kültürel ve sanatsal alanda büyük bir gelişme çabası göstermiştir. Bu sürece katkısı olan başta sayın valilerimiz, bakanlarımız, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız olmak üzere bu güne kadar görev yapan kanaat önderlerine, kamu kurum yöneticilerine ve çalışanlarına, oda ve meslek gruplarına, sivil toplum kuruluşlarına, il dışında yaşayan fakat yüreği Karaman için çarpan herkese şükranlarımı sunuyor, il oluşumuzun 30. yıldönümünü kutluyorum" dedi. - KARAMAN
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:41 Kaynak: İHA
Konya, Türkiye, Lütfü Savaş, Karaman, Güncel
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