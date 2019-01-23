Son Dakika Haberleri: Başkan Karaosmanoğlu: "En Önemli Varlığımız Genç Neslimizdir"

Başkan Karaosmanoğlu: "En Önemli Varlığımız Genç Neslimizdir"

11 dakika önce

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ücretsiz Spor Okulları Eğitmenleriyle ile bir araya geldi.

Başkan Karaosmanoğlu:
KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ücretsiz Spor Okulları Eğitmenleriyle ile bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan spor eğitmenler, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile buluştu. Birliktelikte Kocaeli'nin spora olan ilgisini arttırmaya yönelik projelere değinen başkan Karaosmanoğlu, "Mutlu bir ülke olmak istiyorsak gençlere sporu sevdirmeliyiz" dedi. Spor eğitmenliğinin önemine değinen Başkan Karaosmanoğlu, "Çocuklarımız sporla tanışsın ve yapsın. Bunun için Büyükşehir olarak üzerimize sorumluluk alıyoruz. Bu noktada sizin gibi eğitmenlerimize de büyük görev düşüyor" dedi.

Bedensel gelişimle beraber ruhen bir gelişimin de olması gerektiğini ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, "En büyük kazanımımız, en büyük zenginliğimiz çocuklarımızın iyi yetişmesi olacaktır. Bir anne-babanın en büyük zenginliği evlatlarının hayırlı bir hayat sürmesidir. Üreten, fedakarlık yapan, kendisine ve ülkesine faydalı bir gençlik tasarlamaya çalışıyoruz. Bu konuda siz değerli spor eğitmenlerine ihtiyacımız var. Bu konuda sizin üzerinize düşün vazifeyi yapacağına inancımız tamdır" diye konuştu.

Kocaeli'de spor yapmayanın kalmaması gerektiğine vurgu yapan Başkan Karaosmanoğlu, "Kocaeli'de spor yapmayan kalmasın ve çocuklarımız sporu sevsin istiyoruz. Gençlerimiz için ilçelerimizde spor merkezleri kurduk. Toplumdaki birçok insanımız maalesef spor yapmıyor" diyerek Kocaeli'nin tamamında spor yapmayan çocuk kalmamasını temenni ettiğini belirtti. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:32 Kaynak: İHA

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