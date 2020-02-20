Başkan Kariyer Günü'nde gençlerin yanında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kariyer Günü'nde gençlerin yanında - Son Dakika

Başkan Kariyer Günü'nde gençlerin yanında

7 saat önce

Gençlerle kariyer günlerinde buluşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, üniversiteye hazırlanan ve mimarlık-mühendislik eğitimi hedefleyen öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.

Başkan Kariyer Günü'nde gençlerin yanında, System.String[]

Gençlerle kariyer günlerinde buluşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, üniversiteye hazırlanan ve mimarlık-mühendislik eğitimi hedefleyen öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Darıca Fen Lisesi'ne düzenlenen kariyer gününe davetli olarak katılan Başkan Büyükgöz hem deneyimlerini paylaştı hem de öğrencilerin sorularını cevaplandırdı. Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ile birlikte okula gelişinde idareci ve öğretmenler tarafından karşılanan Başkan Büyükgöz, üniversite sınavlarına hazırlanan ve mimarlık-mühendislik eğitimi hedefleyen öğrencilerle bir araya geldi.


Sınavlara istikrarlı ve disiplinli hazırlanmanın başarıya giden yolda en önemli adım olduğunu vurgulayan Büyükgöz, üniversite eğitimleri sürerken mesleki alanda deneyim kazanmak için girişimlerde bulunmalarını tavsiye etti. Kariyer gününde öğrencilerin sorularını da cevaplandıran Başkan Büyükgöz'e program sonunda plaket takdiminde bulunuldu. - KOCAELİ

Zinnur Büyükgöz, Darıca, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: "Türkiye Suriye'den ne zaman çıkacak?" sorusuna Bakan Akar madde madde yanıt verdi
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: Rusya ile karşı karşıya gelme niyetimiz yok Türkiye'nin gündemindeki Atakan Kayalar, sosyal medyayı ikiye böldü Milli Savunma Bakanlığı "Türkiye, ABD'den Patriot istedi" iddiasını yalanladı

Son Dakika Haberleri
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı
19:00 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 22:21:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Kariyer Günü'nde gençlerin yanında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]