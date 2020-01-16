Başkan Kartoğlu'ndan dijital dünyada bir yenilik daha - Son Dakika
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Başkan Kartoğlu'ndan dijital dünyada bir yenilik daha

6 saat önce

BAŞAKŞEHİR'DE YouTube Akademisi'ni hayata geçiren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medyada bir yeniliğe daha imza attı.

Başkan Kartoğlu'ndan dijital dünyada bir yenilik daha, System.String[]

BAŞAKŞEHİR'DE YouTube Akademisi'ni hayata geçiren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medyada bir yeniliğe daha imza attı. Yeni nesil radyo olarak bilinen Spotify'da hesap açan Başkan Kartoğlu, "Başkan ile Çay Molası" programlarını podcast (dijital ses dosyası) olarak artık bu mecrada da yayınlayacak.

Başakşehir Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde Başkan Kartoğlu'nun talimatıyla Youtube Akademi kurulmuştu. Akademide gençlere ücretsiz olarak uygulamalı teknik bilgi veriliyor. YouTube kanalı kurma ve konsept belirleme konusunda da koçluk yapılıyor.

ÖNCE YOUTUBE ŞİMDİ DE SPOTİFY

Başkan Kartoğlu, dijital dünyada bir yeniliğe daha imza attı ve Spotify'da podcast hesabı açtı. YouTube kanalında yayınlanan "Başkan ile Çay Molası" isimli programını podcast hesabından da yayınlamaya başlayan Başkan Kartoğlu, "İlk podcaster belediye başkanı" unvanının sahibi oldu.

İLK KAYIT YAYINDA

Başkan Kartoğlu, Youtube Akademi'de çekimlerini gerçekleştirdiği ilk programında ünlü radyocu Ceyhun Yılmaz'ı konuk etmişti. Bu programın ses kaydı ise Kartoğlu'nun podcast hesabında yayınlandı.


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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:56 Kaynak: DHA
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