Başkan Kassanov'dan AFAD'a 1 milyon TL bağış - Son Dakika

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz illerinde zarar gören vatandaşlara dağıtılmak üzere AFAD'a 1 milyon TL bağışta bulundu.

DATÜB Genel Başkanı ve iş insanı olan Ziyatdin Kassanov, sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz illerini gezerek incelemelerde bulunmuştu. Kastamonu Bozkurt ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştükten sonra selzedelere Ahıskalı Türkler olarak yardımda bulunacaklarını açıklayan Kassanov, AFAD'a 1 milyon TL bağış yaptı.

Öte yandan DATÜB olarak başlatılan kampanya kapsamında yangında zarar gören ormanlık alanlar için de 100 bin fidan dikimi yapılacak. - KARABÜK