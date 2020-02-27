Başkan Kavuş, çocuklara şivlilik dağıttı - Son Dakika
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Başkan Kavuş, çocuklara şivlilik dağıttı

6 saat önce

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sabah erken saatlerden itibaren şivlilik için gelen çocukları Meram Belediyesinde ağırladı.

Başkan Kavuş, çocuklara şivlilik dağıttı, System.String[]

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sabah erken saatlerden itibaren şivlilik için gelen çocukları Meram Belediyesinde ağırladı. Tüm çocuklarla ayrı ayrı ilgilenip sohbet eden Başkan Kavuş, onlara çikolata ile birlikte Kaşınhanı'nda üretilen havuçlardan yapılan doğal cezerye de dağıttı. Çocuklarla birlikte günün anısına fotoğraf da çektiren Başkan Kavuş, "İçinde çocukların olduğu her gün en güzel günümüzdür" diye konuştu.


Dün akşam 10 bin kişilik spor salonunda şivlilik programına katıldıklarını ifade eden Başkan Kavuş, ardından Armağan Mahallesinde çocuklarla birlikte sokakta orijinal haliyle fener alayına katılarak çocuklarla vakit geçirip eğlendiklerini ifade etti. Onlarla birlikte çocukluğuna döndüğünü söyleyen Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şivlilik Konya'ya ait çok güzel bir gelenek. Şivlilik demek, Konya demek. Allah, böyle güzel adetlerimizi devam ettirmeyi bizlere nasip etsin. Çocukluğunda bu güzel geleneğin coşkusunu ve mutluluğunu yaşamış olanlar, çocuklarına da bu coşku, mutluluk ve güzelliği yaşatacaklardır. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın Regaib Kandilini de en içten dileklerimle kutluyorum." - KONYA

Mustafa Kavuş, Sabah, Meram, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:12 Kaynak: İHA
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