Başkan Kavuş'tan kadın personele karanfil - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kavuş'tan kadın personele karanfil - Son Dakika

Başkan Kavuş'tan kadın personele karanfil

6 saat önce

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Belediyesinde çalışan kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü karanfillerle kutladı.

Başkan Kavuş'tan kadın personele karanfil, System.String[]

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Belediyesinde çalışan kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü karanfillerle kutladı.


Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Belediyesinde çalışan kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Ofislerinde ve sahada çalışan kadın personeli ziyaret eden Başkan Mustafa Kavuş, onlara karanfil hediye etti. Başkan Kavuş ayrıca çeşitli işlemler için belediye hizmet binasında bulunan kadınların da günlerini kutlayarak onlara da karanfil takdim etti.


"Kadının elinin değdiği herşey güzelleşiyor"


Kadınların Meram'a hizmet yolunda önemli yük aldığına vurgu yapan Başkan Kavuş, gösterdikleri özveri, gayret, fedakarlık ve çalışkanlık için kadın personele teşekkür etti. Meram'a en iyisini kazandırma gayretlerinde kadınların kendilerine güç ve cesaret verdiklerini belirten Başkan Kavuş, "Sadece işte değil, hayatın tüm alanında taşıdığınız yükü büyük bir maharetle sırtlanıyor ve bunun yanında gösterdiğiniz yüksek performans ile Meram'a en iyisini kazandırmak için olağanüstü bir çaba sarfediyorsunuz. Kadının elinin değdiği her yer ve her şey güzelleşiyor; tıpkı sizlerin varlığıyla daha güzel ve değerli hizmetler üreten belediyemiz gibi. Meram için yapılan her güzel icraatın perde arkasında sizlerin imzası var. Hizmet yolunu sizlerle yürümenin benim için onur olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu vesile ile sizlerin ve yürekleri, emekleri, vefakarlıkları, fedakarlıklarıyla dünyayı güzelleştiren tüm kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum" dedi. - KONYA

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Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:06 Kaynak: İHA
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