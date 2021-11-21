Meram Belediyesi, 2022 alt yapı yatırımlarını planladı - Son Dakika

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir ve Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Furkan Kuşdemir ile Meram'ın 2022 yılı projelerini planladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kavuş'un, KOSKİ ve Büyükşehir Belediyesi'nin 2021'de Meram'da gerçekleştirdiği çalışmaları değerlendirerek, 2022 yılı planlamalarını ve ilçe genelinde yapılacak çalışmaları görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Kavuş'un şu ifadelerine yer verildi:

"Uyum içinde çalıştığımız ve en büyük desteği aldığımız kurumların başında Konya Büyükşehir Belediyesi ve büyükşehir belediyesine bağlı işletmeler geliyor. KOSKİ Genel Müdürlüğü ile yaklaşık bir yıl önce yaptığımız görüşmede hemşehrilerimin taleplerini ve beklentilerini iletmiş ve bunların çözümü için bir yol haritası belirlemiştik. O gün yapımını hedeflediğimiz tüm çalışmaları gerçekleştirdik. Şimdi de 2022 yatırım planlamaları için bir araya geldik. Yaptığımız tüm planlamaları önümüzdeki toplantıya kadar gerçekleştirecek şekilde bir takvim oluşturacak, hemşehrilerimizin beklentilerini karşılamış olacağız. Bu noktada başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ile KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir ve ekibine Meram için gösterdikleri özel hassasiyet için tüm hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum."

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, "Karşılıklı istişarelerimiz yıl boyunca kesintisiz devam ediyor. Bu istişarelerden yola çıkarak öncelikle geçtiğimiz yılın değerlendirmesini ve gelecek yılın planlamasını yaptığımız bu toplantıları mutad hale getirdik. Böylelikle çalışmalarımızda çok güzel bir uyum ve koordine yakalıyoruz. Neyi, nasıl ve ne zaman yapacağımızı kararlaştırıyor ve ona göre hızlı bir şekilde yatırımımızı yapabiliyoruz. Yakalanan bu uyumlu çalışmalar sayesinde vatandaşlarımızdan çok dua alıyoruz. Bu nedenle bu çalışmaları ve toplantıları bundan sonra da aynı şekilde sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.