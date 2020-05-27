Başkan Kibar: "En zor olan süreci tamamladık" - Son Dakika

Başkan Kibar: "En zor olan süreci tamamladık"

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "İstişare kültürü ve şehrimizdeki birlik ve beraberlik ortamını bozmamak adına ekibimizle faaliyetlerimizi yapıyoruz.

Başkan Kibar:

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "İstişare kültürü ve şehrimizdeki birlik ve beraberlik ortamını bozmamak adına ekibimizle faaliyetlerimizi yapıyoruz. En zor olan süreci tamamladık diye düşünüyorum. Bundan sonraki 4 yılda yapacağımız hizmetleri ve projeleri vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.


Başkan Kibar yaptığı açıklamada, "Herkese nasip olmayacak bu onurlu bu şerefli görev için 14 aydır gece-gündüz demeden ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmaları yaparken en önemli hassasiyetimiz şehrimizin öncelikleri ve yapılması gerekenlerdir. Koordineli bir şekilde çalışmalarımızı devam ediyor. İstişare kültürü ve şehrimizdeki birlik ve beraberlik ortamını bozmamak adına ekibimizle faaliyetlerimizi yapıyoruz. En zor olan süreci tamamladık diye düşünüyorum. Bundan sonraki 4 yılda yapacağımız hizmetleri ve projeleri vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Şehrimizin çok acil olarak gördüğümüz birçok ihtiyacını hızlı bir şekilde çözdüğümüz duruma geleceğiz. Göreve geldiğimizde ilk olarak kadromuzu oluşturmak çok önemliydi. Liyakat esaslı, birbirinden uzman arkadaşlarımızla Fatsa'nın gelecekti 5 yılda hizmetkarı olacak güzel ekibimizle hizmetlerin startını verdik. Bugün Fatsa'mız bir şantiye halindedir. Özellikle Büyükşehir Belediyemiz, OSKİ ve belediyemizin koordineli bir şekilde işleri yürütüyor. Bizlerde sık aralıklarla bu çalışmaları yerinde inceleyerek daha hızlı bir şekilde tamamlanması noktasında talimatlarımız oluyor. Şehrimizdeki tüm çalışmaları kontrol etmek istesek o kadar çalışma var ki hepsine yetişemiyoruz. Bu durumda Fatsa için özlenen bir tablo olarak nitelendiriyorum. Fatsa ilçemizin tüm her yerinde bu yıl çalışmalarımızı sonlandırmayı hedefliyoruz alt yapı olarak. Bundan sonra yapılan çalışmalarda onarım ve küçük işler olacağını söyleyebilirim. Ana caddelerimizde alt yapı sorunlarını da bitirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.


Fatsa'nın en büyük su deposu Ayazlı 'ya yapılıyor


Fatsa Belediye Başkanı Kibar, "İlçemizin en büyük su deposu Ayazlı Mahallemizde yapımına başlanıldı. Yakın zamanda vatandaşımızın hizmetine girecek. Meşebükü Mahallemizde 25 yıl önce yapılmış 3 hatlı 1350 metrelik su hattının yenilenmesi gerçekleşti. Hatların tamamını sisteme almış olduk. Çok büyük su arızları meydana gelmediği sürece artık minimum su kesintileri ilçemizde yaşanmayacak. Bu çalışmaların toplam maliyeti 7 milyon TL'nin üzerindedir" şeklinde konuştu.


Kapalı pazar yeri ile ilgilide açıklamalarda bulunan Kibar, "Pazar yerimizin temel kazısını başladık. Zemin sağlamlaştırma çalışmasından sonra temel atılacak ve 3 ay içerisinde vatandaşımız buradan alışverişe başlayacak inşallah. Aynı zamanda pazarcılarımızın da rahatlıkla satış yapabileceği bir yerleri olacak" açıklamasında bulundu.


Başkan Kibar şunları söyledi:


"İnşallah bayram sonrası yeni hizmet binasına geçiş yapacağız. Artık vatandaşımızı yeni binamızda daha ferah ve nezih bir ortamda ağırlayacağız. Tabii, kültür sarayımızı canlandırma adına kültürel çalışmalarımızda olacak. Bu var olan çalışmaların yanında yeni yeni çalışmalarda aralara sıkıştırıyoruz. Dolunay Mahallemizdeki alt yapı çalışmalarını geçen yıl tamamlamıştık, bu yıl doğalgaz çalışmalarının da tamamlanmasıyla sanayiye kadar olan dolmuş hattına yaklaşık 6 km bir sıcak asfalt dökme ve aydınlatma çalışmamız var. İnşallah bu yılın sonuna kalmadan bu çalışmaları tamamlayacağız. Yine şehrimizin birçok mahalle ve caddesinde bu şekilde çalışmalar devam ediyor. Yalıköylü vatandaşlarımızın düğün salonuyla ilgili sıkıntıları vardı bu konuyu da çok hızlı bir şekilde çözdük. İnşallah 15 gün içerisinde açık hava olarak yapılacak düğün salonu tamamlanacak. Ayrıca Yalıköy ve Bolaman sahil şeridi ile ilgili projeleri önümüzdeki yaza hazır olacak şekilde alt yapılarını planlıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız bundan 6 ay önce 'artık Fatsa'ya çöp dökülmeyecek' demişti. Bu konuda mevcut çöp alanının üzerinin kapanması ve sızıntılarla ilgili olarak OSKİ ve Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından çalışmalar yapıyor. İnşallah en kısa zamanda buradan geçerken vatandaşlarımız çöp burada mıydı diye şaşıracağı bir hale gelecek." - ORDU

İbrahim Etem Kibar, Fatsa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 11:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kibar: 'En zor olan süreci tamamladık' - Son Dakika

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