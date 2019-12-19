Başkan Kibar, gezinti teknesine konuk oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kibar, gezinti teknesine konuk oldu - Son Dakika

Başkan Kibar, gezinti teknesine konuk oldu

6 saat önce

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel ile birlikte Bolaman Mahallesi'nde bulunan Çağla ve Ali Göksu çiftinin işletmeciliğini yaptığı gezi teknesine konuk oldu.

Başkan Kibar, gezinti teknesine konuk oldu, System.String[]

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel ile birlikte Bolaman Mahallesi'nde bulunan Çağla ve Ali Göksu çiftinin işletmeciliğini yaptığı gezi teknesine konuk oldu.


Çağla ve Ali Göksu ziyaret esnasında Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve beraberindekilere faaliyetleri hakkında bilgiler verdiler. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Çağla ve Ali Göksu çiftini gezi teknesini faaliyete geçirerek Fatsa'nın tanıtımına katkı sağladıkları için tebrik ederek, "Bu gezintimizde Bolaman, Yalıköy, Belice başta olmak üzere Yason Burnu'na kadar devem eden koylarımızın eşsiz güzelliğini, turizm açısından ne denli önemli olduğunu bir kez daha gördük. Bu güzelliklerin tanıtımına katkı sağlayan Çağla ve Ali Göksu çiftine teşekkür eder, bu güzellikleri herkesin görmesini dilerim" dedi.


İşletmeci Çağla Göksu ise verdikleri bu hizmetin asıl amacının Fatsa'nın tanıtımına katkı sunmak olduğunu ifade ederek, "Ziyaretçilerimize eşsiz doğa güzelliklerimizi göstererek, Karadeniz'in koynunda bu güzelliklerden herkesin haberdar olmasını sağlamaktır" diye konuştu. - ORDU

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Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:55 Kaynak: İHA
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