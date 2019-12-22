Başkan Kılıç: "Hayvanlar bize Allah'ın emaneti" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kılıç: 'Hayvanlar bize Allah'ın emaneti' - Son Dakika

Başkan Kılıç: "Hayvanlar bize Allah'ın emaneti"

6 saat önce

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Hayvanlar bize Allah'ın emaneti.

Başkan Kılıç:

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Hayvanlar bize Allah'ın emaneti. Yaratılanı yaratandan ötürü sevmek bizim düsturumuz" dedi.


Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde incelemelerde bulundu. Bafra Doğa ve Hayvan Severler Derneği Başkanı Zebur Deniz ve Bafralı hayvanseverler ile birlikte gerçekleşen inceleme ziyaretinde ayrıca değişik noktalarda bulunan sokak hayvanları besleme noktaları da gözden geçirildi.


Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde Bafralı hayvan dostları ile istişarelerde bulunan ve ortak fikirleri hayata geçirmek için gerekli işlemleri başlatan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, incelemelerin ardından şunları söyledi:


"Yaratılanı yaratandan ötürü sevmek bizim düsturumuz. Her canlının yaşam hakkı olduğuna ve bizlerin buna saygı göstermemiz gerektiğine inanıyoruz. Belediyemiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezindeki her uygulama bu gerçek ışığı içinde gerçekleşiyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Sokak Hayvanlarımız bizlere yüce Allah'ın emaneti. Toplumumuzun tüm kesimlerini temin ederiz ki her çalışmamız bu inanç ışığında hayat buluyor. Her konuda olduğu gibi sokak hayvanları konusunda da her türlü yapıcı eleştiriye ve istişareye açığız. Merkezimiz halkımızın ziyaretine açık, tüm hayvanseverlerimizi bekliyoruz." - SAMSUN

Hamit Kılıç, Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:58 Kaynak: İHA
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