Başkan Kılıç'tan Emekçi Kadınlara Jest, Sıfır Atık Projesi'ne Destek
2 saat önce
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Kadın Emek Pazarındaki kadınlara destek vermek ve Sıfır Atık Projesi'ne dikkat çekmek amacıyla karton çanta dağıtımı yaptı.
Bafra
Belediye Başkanı Hamit Kılıç
, Kadın Emek Pazarındaki kadınlara destek vermek ve Sıfır Atık Projesi'ne dikkat çekmek amacıyla karton çanta dağıtımı yaptı.
Bafra Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne verdiği desteği her geçen gün hayata geçirdiği uygulamalarla desteklemeye devam ediyor.
"Dönüşüm
Seninle Başlar" sloganıyla hazırlanan kutuları başta belediye hizmet binası olmak üzere şehir genelinde birçok noktaya yerleştiren Bafra Belediyesi, şimdi de hazırlanan karton çantaları ilçenin belirli noktalarında dağıtımına başlandı. Çarşamba
günleri hazırladıkları el emeği ürünleri satarak ek gelir elde eden bayanların bulunduğu Kadın Emek Pazarını ziyaret eden Başkan Kılıç, kadınlara, üzerinde emek pazarının logosunun bulunduğu karton çanta hediye etti.
Başkan Kılıç, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
'ın öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne Bafra Belediyesi olarak destek verme gayretindeyiz. Bu manada bugün Kadın Emek Pazarımızda, emekçi bayan kardeşlerimize kendi pazarlarının logosunun bulunduğu karton çanta dağıttık. Yarın ise pazar yerlerimizde vatandaşlarımıza bez el çantaları dağıtacağız" dedi.
Karton çanta jesti karşısında oldukça mutlu olan Kadın Emek Pazarı sakinleri ise Başkan Kılıç'a teşekkür ederek Sıfır Atık Projesi'ne destek olma sözü verdiler. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:50 Kaynak: İHA
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