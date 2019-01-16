Son Dakika Haberleri: Başkan Kılıç'tan Emekçi Kadınlara Jest, Sıfır Atık Projesi'ne Destek

Başkan Kılıç'tan Emekçi Kadınlara Jest, Sıfır Atık Projesi'ne Destek

2 saat önce

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Kadın Emek Pazarındaki kadınlara destek vermek ve Sıfır Atık Projesi'ne dikkat çekmek amacıyla karton çanta dağıtımı yaptı.

Başkan Kılıç'tan Emekçi Kadınlara Jest, Sıfır Atık Projesi'ne Destek, System.String[]
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Kadın Emek Pazarındaki kadınlara destek vermek ve Sıfır Atık Projesi'ne dikkat çekmek amacıyla karton çanta dağıtımı yaptı.

Bafra Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne verdiği desteği her geçen gün hayata geçirdiği uygulamalarla desteklemeye devam ediyor.

"Dönüşüm Seninle Başlar" sloganıyla hazırlanan kutuları başta belediye hizmet binası olmak üzere şehir genelinde birçok noktaya yerleştiren Bafra Belediyesi, şimdi de hazırlanan karton çantaları ilçenin belirli noktalarında dağıtımına başlandı.

Çarşamba günleri hazırladıkları el emeği ürünleri satarak ek gelir elde eden bayanların bulunduğu Kadın Emek Pazarını ziyaret eden Başkan Kılıç, kadınlara, üzerinde emek pazarının logosunun bulunduğu karton çanta hediye etti.

Başkan Kılıç, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne Bafra Belediyesi olarak destek verme gayretindeyiz. Bu manada bugün Kadın Emek Pazarımızda, emekçi bayan kardeşlerimize kendi pazarlarının logosunun bulunduğu karton çanta dağıttık. Yarın ise pazar yerlerimizde vatandaşlarımıza bez el çantaları dağıtacağız" dedi.

Karton çanta jesti karşısında oldukça mutlu olan Kadın Emek Pazarı sakinleri ise Başkan Kılıç'a teşekkür ederek Sıfır Atık Projesi'ne destek olma sözü verdiler. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:50 Kaynak: İHA

Hamit Kılıç, Emekçi, Bafra, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Özel Halk Otobüsündeki Taciz Kavgasında Kan Aktı: 1 Yaralı Nüfus Müdürlüklerinde Yoğunluk

Rize İcra Görevlilerini Gören Otel İşletmecisi Kadın, Kriz Geçirdi Kadın Kuaförü Görünümlü Kürtaj Merkezine Baskın! İçeriden Çıkanlar Kan Dondurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 17:57:52. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Kılıç'tan Emekçi Kadınlara Jest, Sıfır Atık Projesi'ne Destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]