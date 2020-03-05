Başkan Kılınç, Konukoğlu Ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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Başkan Kılınç, Konukoğlu Ailesini ziyaret etti

9 dakika önce

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Gaziantepli işadamı Abdulkadir ve Adil Sani Konukoğlu kardeşleri ziyaret ederek, Adıyaman'a yaptıkları yatırımlar konusunda istişarelerde bulundu.

Başkan Kılınç, Konukoğlu Ailesini ziyaret etti, System.String[]

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Gaziantepli işadamı Abdulkadir ve Adil Sani Konukoğlu kardeşleri ziyaret ederek, Adıyaman'a yaptıkları yatırımlar konusunda istişarelerde bulundu.


Başkan Süleyman Kılınç, yatırımlarıyla Adıyaman'a değer katan ve istihdama büyük katkı sağlayan Gaziantepli işadamı Abdulkadir Konukoğlu ile Adil Sani Konukoğlu kardeşlere yaptığı ziyarette yatırımlarla ilgili sohbet etti.


Sıcak sohbeet havasında geçen ziyarette konuşan Başkan Kılınç, "Adıyaman'ımızın en büyük ihtiyacı olan iş alanlarımızın ve potansiyelimizin geliştirmesi amacıyla Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu'nu ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunduk. Adıyaman'ımızın geleceği ve yatırımlar konusunda istişarelerde bulunduğumuz Konukoğlu ailesine sıcak misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Ziyaret sonunda Başkan Kılınç, Konukoğlu ailesi adına Abdulkadir Konukoğlu'na tablo hediye etti. - ADIYAMAN

Abdulkadir Konukoğlu, Adil Sani Konukoğlu, Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:28 Kaynak: İHA
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