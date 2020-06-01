Başkan Kılınç, oturakçı pazarı esnafıyla bir araya geldi - Son Dakika

Oturakçı Pazarı'nda gerçekleştirilmesi planlanan restorasyon çalışmaları öncesi esnafla bir kez daha bir araya gelen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, oturakçı pazarını cazibe merkezi haline getirmek istediklerini söyledi.



Oturakçı Pazarı içerisinde bulunan tarihi Hısn-ı Mansur Çay Ocağında gerçekleştirilen toplantıda esnaf ve işyeri sahipleriyle fikir alışverişinde bulunan Başkan Kılınç, "Turizm cazibe merkezi olacak oturakçı pazarı inşaatı için işyeri sahipleri ve esnaflarla bir kez daha bir araya geldik. Adıyaman'ın en güzel turizm noktalarından birisi olacağına inandığımız Oturakçı Pazarı'nın yeni eserlerle kazanç sağlama konusunda önemli bir yere sahip olacağını temenni ediyorum" diye konuştu.



Projeyle ilgili görüşlerini Başkan Kılınç'a bildiren ve akıllarındaki sorulara cevap bulan esnaf ve işyeri sahipleri ise projenin Adıyaman için çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyerek, Başkan Süleyman Kılınç'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.



Başkan Kılınç toplantı sonunda tarihi oturakçı pazarı ve demirci pazarı esnafını ziyaret ederek, kolaylıklar diledi. - ADIYAMAN