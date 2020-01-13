Başkan Kocamani, Ağasarlılar'a konuk oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kocamani, Ağasarlılar'a konuk oldu - Son Dakika

Başkan Kocamani, Ağasarlılar'a konuk oldu

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Ağasar Kültür Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği birlik, beraberlik ve kültür yaşatma gecesine konuk oldu.

Başkan Kocamani, Ağasarlılar'a konuk oldu, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Ağasar Kültür Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği birlik, beraberlik ve kültür yaşatma gecesine konuk oldu.


Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Uzuntarla'da D-100 Karayolu üzerinde bulunan Kartepe Ağasar Kültür Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Birlik, beraberlik ve kültür yaşatma gecesine" belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve muhtarlarla birlikte katıldı. Gecede açılan kermesi gezen Başkan Kocaman, sergilenen yöresel ürünler hakkında Dernek Başkanı Cengiz Yamaç'tan bilgi aldı.


Gecede konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kültürlerin ve değerlerimizin yaşatılmasında STK'lara çok önemli görevler düşmektedir. Kartepemiz turizm bakımından zengin bir ilçe olmasıyla birlikte çok zengin bir kültürümüz vardır. Kültürlerimizin gelecek olan nesillerimize aktarılması STK'lar vasıtasıyla olmaktadır. Bu tür etkinlikler kültürlerimize önemli katkı vermektedir. Emeği geçenlere teşekkür ederken, yapacakları diğer çalışmalarda başarılar dilerim" dedi.


Konuşmaların ardından Başkan Kocaman'a Dernek Başkanı Yamaç tarafından teşekkür plaketi verildi. (GY-Y) - KOCAELİ

Mustafa Kocaman, Uzuntarla, Kartepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:03 Kaynak: İHA
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