Başkan Korkut Meclis Üyeleriyle Vedalaştı

Erzurum Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, belediye meclis üyeleriyle vedalaştı.

Erzurum Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, belediye meclis üyeleriyle vedalaştı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart'taki yerel seçimlerinde aday gösterilmeyen Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut'un mart ayı belediye meclis toplantısında meclis üyelerine veda ettiği belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Korkut, ekonomisi, kurumsal kimliği ve dinamik yapısıyla hazır bir belediye bıraktığını ifade etti.



Belediye hizmetlerine belediye başkanının katkısının yanı sıra herkesin katkı sunduğunu aktaran Korkut, "Yakutiye ilçesinde 10 yıl belediye başkanlığı yaptım. Bize tanınan fırsatları iyi değerlendirerek çok çalıştık. Çalışmalar sonucunda ortaya güzel işler çıkardık. Kentsel dönüşüm ve tarihi eserlerin çevresinin düzenlenmesi gibi işleri başardık. Şehir merkezini daha yaşanır bir noktaya taşıdık." ifadelerini kullandı.



Korkut, başkanlığı döneminde birçok projeye imza attığını vurgulayarak, şunları aktardı:



"İsterdim ki, Üç Kümbetler ve Hacıcuma projelerini de tamamlayayım. Ben nasibe inanan insanım. Göreve gelecek arkadaşımıza hazır bir belediye ve seçildiği günün ertesinde 'bismillah' diyerek başlayacağı işler bırakıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum mitinginde bahsettiği gibi Üç Kümbetler millet bahçesi olacaktır. Hacıcuma projemiz de, TOKİ katkısıyla yapılacak. Etik olarak gelecek arkadaşımızın bu projelere imzayı atmasını daha uygun gördük."

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