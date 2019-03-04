Son Dakika Haberleri: Başkan Korkut Meclis Üyeleriyle Vedalaştı

Başkan Korkut Meclis Üyeleriyle Vedalaştı

1 saat önce

Erzurum Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, belediye meclis üyeleriyle vedalaştı.

Başkan Korkut Meclis Üyeleriyle Vedalaştı, System.String[]
Erzurum Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, belediye meclis üyeleriyle vedalaştı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart'taki yerel seçimlerinde aday gösterilmeyen Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut'un mart ayı belediye meclis toplantısında meclis üyelerine veda ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Korkut, ekonomisi, kurumsal kimliği ve dinamik yapısıyla hazır bir belediye bıraktığını ifade etti.

Belediye hizmetlerine belediye başkanının katkısının yanı sıra herkesin katkı sunduğunu aktaran Korkut, "Yakutiye ilçesinde 10 yıl belediye başkanlığı yaptım. Bize tanınan fırsatları iyi değerlendirerek çok çalıştık. Çalışmalar sonucunda ortaya güzel işler çıkardık. Kentsel dönüşüm ve tarihi eserlerin çevresinin düzenlenmesi gibi işleri başardık. Şehir merkezini daha yaşanır bir noktaya taşıdık." ifadelerini kullandı.

Korkut, başkanlığı döneminde birçok projeye imza attığını vurgulayarak, şunları aktardı:

"İsterdim ki, Üç Kümbetler ve Hacıcuma projelerini de tamamlayayım. Ben nasibe inanan insanım. Göreve gelecek arkadaşımıza hazır bir belediye ve seçildiği günün ertesinde 'bismillah' diyerek başlayacağı işler bırakıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum mitinginde bahsettiği gibi Üç Kümbetler millet bahçesi olacaktır. Hacıcuma projemiz de, TOKİ katkısıyla yapılacak. Etik olarak gelecek arkadaşımızın bu projelere imzayı atmasını daha uygun gördük."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:55 Kaynak: AA

Korkut, Ali Korkut, Yakutiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İkbal Gürpınar, Verdiği Konferanslarla Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu Oyuncu Meral Kaplan, Ev Basma ve Çocuk Kaçırma İddialarıyla İlgili Eşinden Şikayetçi Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'a Kadar Düzene Girmezse Tanzim Satışı 81 İle Yayacağız Polis Memuruna Kurşun Yağdıran Şüpheliler, Barda Eğlenirken Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 18:11:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Korkut Meclis Üyeleriyle Vedalaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]