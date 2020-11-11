Başkan Kurt, Kuyucak mahallesi sakinleri ile bir araya geldi - Son Dakika

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Kuyucak mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Misafirlerini makamında ağırlayan Başkan Kurt, onlarla yakından ilgilendi.

Kuyucak Mahallesi sakinleri oluşturdukları bir heyetle, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete, Kuyucak Mahalle Muhtarı Haydar Çakır, mahalle sakinleri Mevlüt Özçimen, Sadık Şirin, İbrahim Eker, Arif ve Kerim Çakır katıldı. Ziyarette Çakır, mahalle hakkında Başkan Kurt'a bilgi verdi. Kuyucak'ın 6360 sayılı kanun ile birlikte köyden mahalleye dönüştüğünü anlatan Çakır, Başkan Kurt'un Eskişehir ve Odunpazarı halkı için önemli çalışmalar yaptığını belirtti. Başkan Kurt'a Kuyacak'a yaptığı hizmetler için teşekkür eden Çakır, "Kazım Kurt'un çok eski dostlarıyız. Kazım Kurt, Odunpazarı Belediye Başkanı seçildikten sonra Eskişehir ve Odunpazarı halkı için çok önemli çalışmalar yaptı. Bu çalışmalar ile Odunpazarı, örnek kentlerden biri oldu. Başkan Kurt'u tebrik ediyoruz. Başkan Kurt, bize de çok destek verdi. Kuyucak için çok şey yaptı. Bize gösterdiği misafirperverlik için de ayrıca teşekkür ederiz" dedi.

Kuyucaklıların ziyaretinin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak dayanışmaya önem verdiklerini belirterek, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Odunpazarı Belediyesi'nin kapılarının her zaman vatandaşlara açık olduğunu belirten Başkan Kurt, "Odunpazarı Belediyesi olarak, her zaman yanında olacağız. Var olan sorunları hep birlikte çözeceğiz. Birlikte, dayanışma içinde olursak üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yok" diye konuştu. - ESKİŞEHİR