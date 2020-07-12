Başkan Murat Sancak maçı vinç üzerinde izledi - Son Dakika

Başkan Murat Sancak maçı vinç üzerinde izledi

TFF 1. Lig'in 33. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Ümraniyespor'a konuk olurken, Adana ekibinin başkanı Murat Sancak cezası nedeniyle mücadeleyi saha kenarındaki vinçten izledi.

TFF 1. Lig'in 33. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Ümraniyespor'a konuk olurken, Adana ekibinin başkanı Murat Sancak cezası nedeniyle mücadeleyi saha kenarındaki vinçten izledi.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor deplasmanında boy gösteren Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip edemedi. Ekim ayında aldığı 421 günlük hak mahrumiyeti nedeniyle mücadeledeki yerini alamayan Murat Sancak, Ümraniye Şehir Stadı'nın hemen yanında bulunan arazide kurulan vinçten maçı takip etti. Stadı gören bir noktaya getirilen vincin üzerine çıkan Murat Sancak, karşılaşmayı dikkatle takip etti. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 18:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Murat Sancak maçı vinç üzerinde izledi - Son Dakika Spor
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