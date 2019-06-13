Başkan Öküzcüoğlu Akşener'i 5 Eylül kutlamalarına davet etti

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i makamında ziyaret ederek, 5 Eylül Alaşehir'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü etkinliklerine davet etti.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i makamında ziyaret ederek, 5 Eylül Alaşehir'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü etkinliklerine davet etti.



Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Haliz Özcan ve Halil Koç ve İYİ Parti Alaşehir İlçe Başkanı Ahmet Soygür ile birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezindeki makamında ziyaret etti. Başkan Öküzcüoğlu ve beraberindekiler Akşener'e verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Öküzcüoğlu ayrıca Akşener'i 5 Eylül Alaşehir'in düşman işgalinden kurtuluş günü etkinliklerine de davet etti.



71 yıl sonra Alaşehir'de bir ilki başardıklarını söyleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "İYİ Partili arkadaşlarımızla ekip olarak çalıştık. Çalışmamızın karşılığını aldık. Sizler de seçim öncesi Alaşehir'e gelerek bizlere destek verdiniz, moral verdiniz. Alaşehir'e ayrı bir hava verdiniz. Desteğinizden dolayı sizlere teşekkür ediyoruz" dedi.



Başkan Öküzcüoğlu ve ekibini çalışmalardan dolayı tebrik eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sizler İYİ Parti ile iyi bir ekip olarak, özverili olarak çalıştınız. Emeğinizin karşılığını aldınız. 71 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdiniz. Sizler de bu özveri, bu özgüven olduğu sürecek aşamayacağınız sorun yoktur. Başarılarınızdan dolayı sizleri kutluyorum. Her zaman yanınızdayım, destekçiniz olacağım. Davetinizi de kabul ediyorum. Sizlerle birlikte olmaktan mutlu olacağım" diye konuştu.



Akşener ayrıca saldırıya uğrayarak darp edilen Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç'a da geçmiş olsun dileklerini iletti. Akşener, "Bizleri yıldıramayacaklar. Çalışmalarımıza engel olamayacaklar" dedi.



Başkan Öküzcüoğlu ve ekibi Akşener'e Alaşehir kirazı hediye etti. - MANİSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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