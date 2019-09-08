Son Dakika Haberleri: Başkan Ölçek'ten yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
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Başkan Ölçek'ten yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

39 dakika önce

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, bir mesaj yayımlayarak 2019-2020 eğitim-öğretim yılının tüm öğrenci ve öğretmenlere hayırlı olmasını diledi.

Başkan Ölçek'ten yeni eğitim-öğretim yılı mesajı, System.String[]

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, bir mesaj yayımlayarak 2019-2020 eğitim-öğretim yılının tüm öğrenci ve öğretmenlere hayırlı olmasını diledi.


Yeni eğitim-öğretim yılının heyecanını yaşadıklarını belirten Başkan Ölçek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


"Yeni bir eğitim-öğretim yılında daha geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin yeni başarılara doğru koşmalarının heyecanını hep birlikte yaşıyor ve paylaşıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini şekillendiren eğitim süreci, sadece bireylerin değil toplumumuzun geleceği için de büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede devletimiz ve milletimiz, hiçbir çabadan ve fedakarlıktan kaçınmamaktadır, kaçınmayacaktır. Bu süreçte kendilerini mesleklerine adamış, büyük fedakarlıklarla görev yapan öğretmenlerimize de büyük görev düşmektedir. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında geleceğimizin teminatı sevgili yavrularımızı öğretmenlerimize emanet ediyor; yeni eğitim-öğretim yılının başta sevgili öğrencilerimiz ve ailelerine, fedakar ve onurlu mesleği temsil eden saygıdeğer öğretmenlerimize ve tüm ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor; başarı dileklerimi ve sevgilerimi sunuyorum." - ÇANAKKALE

Çanakkale Merkez, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:11 Kaynak: İHA
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