Başkan Onur Acar:

Göreve başlanılan günden itibaren sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken İTOB OSB'de yatırımlarda hızla devam ederken, ticaret merkezinden sonra İtfaiye merkezi ve okul yatırımı için gün saydıklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Onur Acar, "Amacımız; en iyisini yapıp yolumuza en iyi şekilde devam etmek" dedi.



Menderes ilçesinde 300 adet firmanın yer aldığı İTOB Organize Sanayi Bölgesi, makine, kimya, gıda, ambalaj ve paketleme, ilaç, bilişim gibi konular başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteriyor.



15 bin kişinin istihdam edildiği organize sanayi bölgesinde doluluk oranının yüzde 90'ların üstünde olduğu ifade edildi. İki yıl önce başkanlık koltuğuna oturan Onur Acar ve ekibi ise belirlediği hedeflerine ulaşmaya devam ederken, bazı yatırımlara ev sahipliği yaptı.



Düzenlenen etkinlikler ile katılımcıların sosyal aktivite ve iletişimlerini kuvvetlendirdiklerini, birlik beraberlik sağladıklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Onur Acar, "2019 yılı içinde projesi onaylanarak inşaatına başladığımız İTOB Ticaret Merkezinin temel atma törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katılmıştı. 2020 yılı ilk çeyreğinde inşaatı tamamlayarak hizmete açılacak olan ticaret merkezinin içerisinde; iki banka şubesi, alışveriş merkezi, sağlık merkezi, kafeterya, PTT ve kargo şubesi bulunacak. Yaklaşık 4 bin metrekarelik alanda inşa edilen İTOB Ticaret Merkezinin başta İTOB katılımcısı ve çevre köylere önemli ölçüde fayda sağlayacak" dedi.



"En kısa sürede hazırlıkları tamamlanarak hizmete açılacaktır"



Yönetim kurulu olarak hedeflere ulaşmayı amaçladıklarını ifade eden Acar, "Aidatsız, kredi kullanmayan, kendi kendine yetebilen, hukuk ve kanunlar çerçevesinde hareket eden, şeffaf ve adil şekilde yönetebilen bir OSB için ilerliyoruz" dedi.



Sekiz derslikli okul için kolları sıvadıklarını ifade eden İTOB OSB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Acar, "Yönetimin 2020 yılı projeleri içinde yer alan Meslek Eğitim Merkezi projesi için bakanlık nezdinde görüşmeler yapılmış, 8 derslikli okul için olumlu görüş alınmıştır. Sanayi bölgesinde üretim yapan firmaların ara eleman bulma konusunda yaşadıkları sorunun çözümü için İTOB Meslek Eğitim Merkezinin açılması bölge katılımcısı ve çevre köylerdeki çocuklarının geleceği açısından önemli bir proje olup, çocukların okutularak, bölgemiz içinde staj imkanlarının sağlanarak iş dünyasına kazandırılması hedefleniyor. Okul yatırımı bizler için önemli bir sosyal sorumluluk projesi olup, en kısa sürede hazırlıkları tamamlanarak hizmete açılacaktır" dedi.



Onur Acar, şöyle devam etti:



"Çevre köylerde meydana gelen orman yangınlarından bölgemiz içindeki fabrikaları korumak ve olası yangın durumunda bölge katılımcısının zarar görmesini engellemek adına mevcut itfaiye birimimizi genişletmeye çalışıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla daha donanımlı bir itfaiye birimi oluşturulması yönünde çalışıyoruz." - İZMİR