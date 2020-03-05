Başkan Özdoğan, "Anadolu Aslanlarımız Olmazsa Olmazımız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Özdoğan, 'Anadolu Aslanlarımız Olmazsa Olmazımız' - Son Dakika

Başkan Özdoğan, "Anadolu Aslanlarımız Olmazsa Olmazımız"

6 saat önce

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özcan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret etti.

Başkan Özdoğan,

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özcan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret etti. Özcan, Başkan Özdoğan'ı Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne davet etti.


Kültepe Ekonomi Zirvesi'nin ASKON tarafından 'Yerli ve Milli Ekonomi Zirvesi' sloganıyla Kültür Bakanlığı'nın himayesinde 7- 8 Mart'ta Kayseri'de düzenleneceğini belirten ve bu manada yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Başkan Özdoğan'ı zirveye davet etmek için ziyaret ettiklerini söyleyen ASKON Kayseri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özcan, "Allah nasip ederse üçüncü kez Kültepe Ekonomi Zirvesi'ni düzenlemiş olacağız. Bu vesileyle de Zirvemiz geleneksel hale artık gelmiş olacak. Tabi Kültepe markası Kayseri'miz için önemli olduğunu birçok alanda yaklaşık 5 yıldır Kayseri'de faaliyet gösteren ASKON tarafından dile getiriliyordu. Dolasıyla biz böyle bir değeri gün yüzüne çıkarmak istedik. Biz Kayseri'deki merkez ilçe belediye başkanlarımızı ziyaret ediyoruz. Hem kısaca anlatalım hem Kültepe'nin hak ettiği noktaya gelmesi bağlamında desteklerini talep edelim. Hem de o gün programımıza katılarak bizleri onure etsinler istiyoruz. Sizleri de bekliyoruz inşallah" dedi.


ASKON'un ziyaretinden dolayı ziyadesiyle memnuniyet duyduğunu dile getiren Başkan Bilal Özdoğan, "Ziyaretimize gelerek bizleri 'Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne davet eden ASKON Kayseri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özcan ve Yönetim Kurulu'na teşekkür ediyorum. Anadolu aslanlarımız olmazsa olmazımız. Malum Hacılar İlçemiz Anadolu'da güzel işler yapan ilçelerin başında geliyor. Allah'ın izniyle bundan hep onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. İlk 500'de ikinci 500'de Kayserili hemşerilerimizin yoğun olduğunu gördükçe daha çok mutlu oluyoruz. Kültepe ismi çok isabet oldu. Bugün Kültepe Kaniş'in 6 bin 500 yıllık bir tarihinin olduğu ve dünyanın önemli merkezlerinden birinin olduğu açıkça ortada. Buda sizin ne kadar ileri görüşlü olduğunuzun da göstergesi. İnşallah bizde programımıza iştirak ederiz. Böyle ince düşüncenizden dolayı teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Ali Özcan, Hacılar, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:45 Kaynak: İHA
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