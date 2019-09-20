Başkan Özdoğan, Avrupa Hareketlilik Haftasında pedal çevirdi

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Hacılar Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor A.Ş. tarafından bisiklete binme etkinliği düzenlendi.



2002 yılından bu yana motorlu araç trafiğinin kısıtlanması ve yerine sürdürülebilir ulaşım türlerinin teşviki amacıyla 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Hacılar'da 2,5 kilometrelik bir rotada düzenlenenbisiklet binme etkinliğine Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ersel Elcuman, Belediye Meclis Üyeleri ve öğrenciler katıldı.



Etkinlik öncesi bir konuşma yapan Belediye Başkanı Bilal Özdoğan,"Avrupa hareketlilik haftasında etkinliklerimiz kapsamında, Hacılarımızda Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. öncülüğünde güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Yaklaşık 2,5 kilometrelik bir hattımız var. Burada amacımız hem bisiklete olan duyarlılığı artırmak hem de yürüyüş yapmakla birlikte toplu taşıma araçlarını kullanılması anlamında da duyarlılık sağlamak. Ben sizlerle birlikte olmaktan her zaman mutluluk duyuyorum. Gençlerimize ve her zaman kendini genç hissedenler de aramızda oldukları için teşekkür ediyorum. Bu güzel etkinlik içinde bizlerin yanında olan başta Memduh Büyükkılıç Başkanımız olmak üzere Spor A.Ş.'mizin değerli genel müdürüne ve çok değerli çalışma arkadaşlarına da aramızda olduklarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



Konuşmaların ardından Başkan Özdoğan, İl Müdürü Murat Eskici ve beraberindeki öğrenciler, bisiklete binerek pedal çevirdi. Hacılar meydanından başlayan bisiklet turu, ilçe mezarlığı, Akdam mahallesi ve Kayseri caddesi ile devam ederek Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi önünde sona erdi. - KAYSERİ