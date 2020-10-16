Başkan Özlü'den Düzcespor'a can suyu - Son Dakika

Başkan Özlü'den Düzcespor'a can suyu

16.10.2020 15:13
Başkan Özlü'den Düzcespor'a can suyu, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzcespor'un şirketleşme çalışmalarına hız kazandırmasının akabinde yıllardır büyük bir sorun teşkil eden antrenman sahası sorununa da el attı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce spor'un şirketleşme çalışmalarına hız kazandırmasının akabinde yıllardır büyük bir sorun teşkil eden antrenman sahası sorununa da el attı. Başkan Özlü, maddi anlamda da büyük külfet oluşturan sorunun çözümü için harekete geçerek "Düzcespor'u dışarıda antrenman sahası kullanma sorunundan kurtarıyoruz" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzcespor'un yıllardır çözülemeyen sorunlarına merhem olmak adına harekete geçti. Düzcespor'un kurumsallaşması adına, önde gelen kuruluşları bir araya toplayan ve Düzcespor AŞ'nin kurulmasının önünü açan Başkan Özlü, Şıralık bölgesinde inşa edilecek tesisle birlikte kulübün bir sorununa daha kalıcı çözüm getiriyor. Başkan Özlü, yapılacak olan tesis, işleyişi ve yeni stadyum ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Şıralık bölgesinde bir tesis inşa ediyoruz. Bu tesis Düzcespor'un antrenman sahası olacak. İnşaatına başladık. Düzcespor'un yeni sahası için yaptığımız çalışmalarda belli bir aşamaya geldik. Düzcespor'u dışarıda antrenman yapma sorunundan kurtarıyoruz. Önümüzdeki günlere bunun ihalesini yapacağız. Şuan da bu bölgede zemin etütleri yapıyoruz. Şıralık bölgesinde 130 dönümlük bir alanda büyük bir spor kompleksi inşa edeceğiz" şeklinde konuştu - DÜZCE

Başkan Özlü'den Düzcespor'a can suyu
Başkan Özlü'den Düzcespor'a can suyu
Başkan Özlü'den Düzcespor'a can suyu
Başkan Özlü'den Düzcespor'a can suyu
Başkan Özlü'den Düzcespor'a can suyu

Faruk Özlü, Düzce, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başkan Özlü'den Düzcespor'a can suyu - Son Dakika Spor

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