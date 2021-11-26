Başkan Özyiğit, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Özyiğit, ziyarette Yenişehir'de hayata geçirdikleri proje ve çalışmaları hakkında Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında ziyaret eden Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, ziyaretten sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun Erken Çocukluk Eğitiminde Yenişehir Modeli Projesini ilgiyle takip ettiğini belirtti. Başkan Özyiğit yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek, projelerimiz ve çalışmalarımız hakkında kendilerine bilgi verdik. Erken Çocukluk Eğitiminde Yenişehir Modeli Projemizi ilgiyle takip eden Sn. Genel Başkanımız, Mersin ve Yenişehir halkına sevgi ve selamlarını gönderdi."