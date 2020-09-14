Başkan Özyiğit, uzaktan eğitim için sokağa çıktı - Son Dakika

Başkan Özyiğit, uzaktan eğitim için sokağa çıktı

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit sokağa çıkarak, hazırlanan Uzaktan Eğitim Aile Rehberi kitapçığını vatandaşlara bizzat dağıttı.

Başkan Özyiğit, uzaktan eğitim için sokağa çıktı, System.String[]

Başkan Özyiğit, "Uzaktan eğitim ile dezavantajlı gruplar 3-5 adım değil, 100 adım geriden yarışa başlamış olacak. Buna engel olmak için Yenişehir Belediyesi olarak uzaktan eğitimde nelerin yapılması gerektiği hakkında vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz." dedi.

21 Eylül tarihinde başlayacak uzaktan eğitim için çalışmalarına devam eden Yenişehir Belediyesi bu süreçte de aileleri yalnız bırakmıyor. Türk Psikologlar Derneğinin hazırladığı ve Yenişehir Belediyesi tarafından kitapçık haline getirilerek basılan Uzaktan Eğitim Aile Rehberi kent genelinde dağıtılıyor. Birçok noktada stantlar kurulurken, Yenişehir Belediyesi Sosyal Hizmet Ekipleri evleri de ziyaret ederek vatandaşlara kitapçıkları ulaştırıyor. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de çalışmalara katılarak, uzaktan eğitim kitapçığını vatandaşlara dağıttı.

"Eğitimler uzaktan verilecek diyerek, kenara çekilemeyiz"

Uzaktan eğitim sürecinde dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bilgilerin yer aldığı kitapçığı tüm hanelere dağıtmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Özyiğit, "Yenişehir'i biz büyük bir aile olarak görüyoruz. Tüm dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle eğitimde yeni bir süreç yaşanıyor. Çocuklarımız bu süreçte uzaktan eğitim alacak. Herkes kendi bilgisi ölçüsünde bu sürece adapte olmaya çalışacak ama bilimsel bir çalışma var. Bu çalışma Türk Psikologlar Derneği tarafından yapılmış, çalışmada bu süreçte nelere dikkat edilmesi gerektiği detaylı olarak anlatılıyor. Biz de Yenişehir Belediyesi olarak bu çalışmayı kitapçık haline getirerek, tüm hanelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Kentin birçok noktasında kurduğumuz stantlarla vatandaşlarımıza dağıtıyoruz ve aynı zamanda evleri de ziyaret ederek kitapçığı ailelere veriyoruz.Eğitimler uzaktan verilecek diyerek, kenara çekilemeyiz. Çünkü bu şekilde yapılacak eğitimin de kuralları var ve belirli bir altyapı gerektiriyor. Evlerde internet, bilgisayar veya tablet olması lazım.Uzaktan eğitim yapıyoruz diye her şeyi halledemiyoruz. Dolayısıyla bu imkânlar yoksa insanların bu eğitimi alma şansı yok." diye konuştu.

"İnternet ve bilgisayar altyapısını oluşturmak için yeni bir kampanya başlatıyoruz"

Yeni bir kampanya başlatacaklarını ifade eden Başkan Abdullah Özyiğit, "Uzaktan eğitim ile dezavantajlı gruplar 2-3 adım değil, 100 adım geriden yarışa başlamış olacak. Bu süreçte buna engel olmak için Yenişehir Belediyesi olarak uzaktan eğitimde nelerin yapılması gerektiği hakkında vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Ayrıca evlerde internet ve bilgisayar altyapısını oluşturmak için de yeni bir kampanya başlatıyoruz. Şuan da bunun üzerinde çalışıyoruz. Tüm Yenişehirli çocuklarımızın iyi bir eğitim alması için büyük bir emek veriyoruz.Uygun fiziksel mekânın oluşturulması, ders esnasında ve derse başlamadan önce neler yapılması gerektiği ile ilgili ailelerin üzerine düşen görevler var. Çocukların bunu deneyimleyerek öğrenmesi belki bir yıllarını alır. Ama bu eğitimle herkes üzerine düşeni öğrenecek ve gereğini yapacak. Aileler de bu çalışmadan memnun olduklarını ilettiler." dedi.

Uzaktan eğitim sürecinde ailelerin nelere dikkat etmesi gerektiği, çocukların derse başlamadan önce ne gibi hazırlık yapmaları ve ders esnasında yapılması gerekenlerin anlatıldığı Uzaktan Eğitim Aile Rehberi vatandaşları da mutlu etti.

Bölgedeki iş yerlerini de ziyaret eden Başkan Özyiğit vatandaşlarla tek tek sohbet ederek, çalışmaları ile ilgili görüş ve önerilerini aldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 11:32 - Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Özyiğit, uzaktan eğitim için sokağa çıktı - Son Dakika

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