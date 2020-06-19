Başkan Palancıoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası Telekonferans Toplantısı'na katıldı
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, telekonferans ile 16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa kıtasındaki yerel yönetimler ve paydaş kuruluşlarca kutlanan 2020 Yılı Avrupa Hareketlilik Haftası Hazırlık Toplantısı'na katıldı.
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, telekonferans ile 16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa kıtasındaki yerel yönetimler ve paydaş kuruluşlarca kutlanan 2020 Yılı Avrupa Hareketlilik Haftası Hazırlık Toplantısı'na katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu himayelerinde, Avrupa Birliği(AB) Türkiye Delegasyonu işbirliği ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) düzenlediği telekonferans toplantısına Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Şükrü Karatepe, TBB Başkanı Fatma Şahin ve TBB üyesi belediye başkanları katıldı. Kentsel hareketliliğin ve sporun toplum yaşamında önemli bir yeri olduğunu söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Tek başına hareketlilik olmaz. Birlikten kuvvet doğuyor. Tüm belediyeler olarak birlikte bir şeyler yapmalı kentsel hareketliliği artırmalıyız. Sağlık açısından şehir yaşamında araç kullanımını azaltarak harekete geçtiğimizde şehir trafiğine de katkımız olacak. Çevreci ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerine farkındalık oluşturma adına her türlü aktivite ve hareketlilik büyük fayda sağlıyor. Zamanınızı en verimli şekilde kullanıp, sağlıklı ve zinde kalalım. Spor aktiviteleri yapalım, bisiklete binelim, sporla güçlenelim. Hareketliliğin yaygınlaştırılması konusunda belediye olarak üzerimize düşen çalışmaları arttırarak devam ettireceğiz. Sağlıklı yaşam ve kentsel hareketliliğin olması için herkes üzerine düşeni yapmalıdır" dedi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 02:46 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Başkan Palancıoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası Telekonferans Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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