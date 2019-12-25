Başkan Pekmezci'den BAYDER ve BEKDER'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Pekmezci'den BAYDER ve BEKDER'e ziyaret - Son Dakika

Başkan Pekmezci'den BAYDER ve BEKDER'e ziyaret

6 saat önce

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, sivil toplum kuruluşu ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Pekmezci'den BAYDER ve BEKDER'e ziyaret, System.String[]

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, sivil toplum kuruluşu ziyaretlerine devam ediyor.

Pekmezci, Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ile Bayburt Tarih Kültür ve Edebiyat Derneği (BAYDER) ile Bayburt Bilim, Eğitim ve Kültür Derneğini (BEKDER) ziyaret etti.

Ziyaretlerine ilk olarak BAYDER'den başlayan Pekmezci, dernek başkanı Fatih Dündar ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti.

Pekmezci, Bayburt'un kültürel değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine değinerek, belediye olarak bu yöndeki çalışmaların destekçisi olacaklarını belirtti.

Dündar ve yönetim kurulu üyeleri ise Pekmezci'ye çalışmalarında başarılar dileyerek, Bayburt kültürünün yaşatılması için yapılan çalışmalara verdiği desteklerden ötürü kendisine teşekkür etti.

Ardından BEKDER'i ziyaret eden Pekmezci, dernek başkanı Mete Emir ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet ederek dernek faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Emir ve yönetim kurulu üyeleri ise Belediye Başkanı Pekmezci'ye çalışmalarında başarı temennisinde bulunarak ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Sivil Toplum Kuruluşu, Hükmü Pekmezci, Edebiyat, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Putin, 5 generali görevden aldı
Meteoroloji 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor 350 kiloluk domuzu gören şaştı kaldı! Son yılların en büyüğü Sinop'ta yakalandı İnternetten saat ile gözlük siparişi verdi, ambalaj içinden kum ve patates çıktı

Son Dakika Haberleri
20:05 Köyde mahsur kalan hasta için seferber oldular - Son Dakika
20:00 Eşini muayene ederken 3,5 yaşındaki kızında tümör tespit etti - Son Dakika
20:00 Van yyü'den hisarcıkloğlu'na 'fahri doktora' unvanı - Son Dakika
20:00 Musa Anter cinayeti davası - Son Dakika
20:00 Kastamonu'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
18:46 Putin, 5 generali görevden aldı - Son Dakika
18:44 Meteoroloji 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 20:07:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Pekmezci'den BAYDER ve BEKDER'e ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]