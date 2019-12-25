Başkan Pekmezci'den BAYDER ve BEKDER'e ziyaret - Son Dakika

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, sivil toplum kuruluşu ziyaretlerine devam ediyor.

Pekmezci, Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ile Bayburt Tarih Kültür ve Edebiyat Derneği (BAYDER) ile Bayburt Bilim, Eğitim ve Kültür Derneğini (BEKDER) ziyaret etti.

Ziyaretlerine ilk olarak BAYDER'den başlayan Pekmezci, dernek başkanı Fatih Dündar ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti.

Pekmezci, Bayburt'un kültürel değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine değinerek, belediye olarak bu yöndeki çalışmaların destekçisi olacaklarını belirtti.

Dündar ve yönetim kurulu üyeleri ise Pekmezci'ye çalışmalarında başarılar dileyerek, Bayburt kültürünün yaşatılması için yapılan çalışmalara verdiği desteklerden ötürü kendisine teşekkür etti.

Ardından BEKDER'i ziyaret eden Pekmezci, dernek başkanı Mete Emir ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet ederek dernek faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Emir ve yönetim kurulu üyeleri ise Belediye Başkanı Pekmezci'ye çalışmalarında başarı temennisinde bulunarak ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.