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MİLLETVEKİLİ ETYEMEZ VE BAŞKAN PEKYATIRMACI'DAN HAL ESNAFINA ZİYARET - Son Dakika

MİLLETVEKİLİ ETYEMEZ VE BAŞKAN PEKYATIRMACI'DAN HAL ESNAFINA ZİYARET

24.08.2021 16:04
MİLLETVEKİLİ ETYEMEZ VE BAŞKAN PEKYATIRMACI'DAN HAL ESNAFINA ZİYARET, System.String[]

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez ile Adnan Menderes Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek esnaflarla istişarelerde bulundu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez ile Adnan Menderes Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek esnaflarla istişarelerde bulundu.

Selçuklu'da belediye hizmetleri ziyaretler ve istişarelerle bereketlenmeye devam ediyor. Her fırsatta ilçenin farklı noktalarında esnaf ve vatandaşlarla buluşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bu kez Adnan Menderes Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek hal esnafı ile görüştü.

Başkan Pekyatırmacı'ya ziyarette AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Ak Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Ali Dığrak, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer'in yanı sıra Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Adnan Pirinç de eşlik etti.

Esnafın istek, öneri ve düşüncelerin dinlendiği ziyaret renkli görüntülere de sahne oldu.

Üretim gücü şehrimizin ekonomisine katkı sağlıyor

Sebze ve meyve halinin Konya ticaretinde önemli bir paya sahip olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, " Sabah erken saatlerde başlayan bu hareketlilik şehrimizin önemli ekonomik dinamiklerinden birini oluşturuyor. Bereketli topraklarımızın ürünlerine alın teri ile katkı sunan tüm üreticilerimize teşekkür ediyoruz. Tüm işletmecilerimize de bereketli kazançlar diliyorum" dedi.

Konya'mız tarımsal üretimde Türkiye'nin birincisi

Konya'nın 29. 95 milyar TL tarımsal üretim değeriyle ülkemizde birinci sırada yer aldığını ifade eden AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez; "Şehrimiz sebze ve meyve üretiminde önemli bir yere sahip. Geçtiğimiz yıl Konya'mızda 1. 335. 452 ton sebze üretimi, 512. 241 ton meyve üretimi yapıldı. Üretime katkı sunan tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum. Bu bereketli ürünlerin soframıza gelmesinde emeği geçen hal esnafımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

Seyir Tepesi'ne Tam Not

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, gün içinde AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez ve beraberindeki heyete Selçuklu Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan Sille Seyir Tepesi'ni gezdirdi. Başkan Pekyatırmacı Milletvekili Etyemez'e Seyir Tepesi hakkında bilgi verirken, heyet burada vakit geçiren vatandaşlarla da görüştü. Seyir Tepesi'nde piknik yapan vatandaşlar da Konya manzarası eşliğinde piknik yapma fırsatı sunan Başkan Pekyatırmacı ve ekibine teşekkür etti.

Kurum ve oda ziyaretleri de gerçekleşti

Selçuklu'da gün boyu dolu dolu geçen programlar kurum ve oda ziyaretleriyle son buldu. Selçuklu Belediye Başkan Pekyatırmacı, Milletvekili Etyemez ve beraberindekiler, Tarım Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Müdürlüğü, Selçuklu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Selçuklu Ziraat Odası'nı ziyaret etti. Ziyaretlerde çiftçilerin işlemlerini hızlandırmaya yönelik yapılabilecek çalışmalar ve kurum faaliyetleri ele alındı. Heyet kurum personelini de ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

MİLLETVEKİLİ ETYEMEZ VE BAŞKAN PEKYATIRMACI'DAN HAL ESNAFINA ZİYARET
MİLLETVEKİLİ ETYEMEZ VE BAŞKAN PEKYATIRMACI'DAN HAL ESNAFINA ZİYARET
MİLLETVEKİLİ ETYEMEZ VE BAŞKAN PEKYATIRMACI'DAN HAL ESNAFINA ZİYARET

Ahmet Pekyatırmacı, Hisarcık, Selçuklu, Konya, Toplum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum MİLLETVEKİLİ ETYEMEZ VE BAŞKAN PEKYATIRMACI'DAN HAL ESNAFINA ZİYARET - Son Dakika


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