Başkan Şahin Ankara temasları - Son Dakika

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Ankara ziyaretinde çeşitli temaslarda bulundu.

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin kurum ziyaretleri kapsamında Ankara'da Çevre Şehircilik Bakanlığı ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Talha Türkoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Şahin; "İlçemize yapmayı planladığımız projeler için Ankara'daki ziyaret turumuza devam ediyoruz. Ziyaretimiz oldukça verimli geçti, projelerimizle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Her fırsatı değerlendirerek gelecek nesillere daha kaliteli ve yaşanabilir bir İscehisar bırakmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz." dedi. - AFYONKARAHİSAR