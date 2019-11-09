Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin'in 10 Kasım mesajı
Son Dakika Yaşam Başkan Şahin'in 10 Kasım mesajı

Başkan Şahin'in 10 Kasım mesajı

6 saat önce

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Şahin'in 10 Kasım mesajı, System.String[]

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Şahin, mesajında, "Vefatının 81. yıl dönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü her zaman olduğu gibi saygı, sevgi ve rahmetle anıyor ve hatırlıyoruz. Türk Milletinin sadece bir döneminde değil bütün dönemlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izi, hatırası ve değeri vardır. Mustafa Kemal Atatürk, yeniden küllerinden doğan Cumhuriyetimizin kurucusu olduğu gibi, bizlerin muasır medeniyetler seviyesine çıkmamızda rehber olacak büyük bir önderimizdir. Türk Milletinin yeniden ayağa kalkmasının ve sonsuza kadar sürecek bağımsızlığının ölümsüz ismi olan Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesini yakalamak için bizler, onun ilkeleri ve idealleri doğrultusunda çalışacağız. Bu anlamda bizlerin en büyük görevi, çağdaş ve laik cumhuriyete sahip çıkmak, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü savunmak, onun ilkeleri ışığında çağdaşlaşma ve kalkınma hamlesini sürdürmektir. Bu duygu ve düşünceler ile Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyor ve hatırlıyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Mustafa Kemal Atatürk, Semih Şahin, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:17 Kaynak: İHA
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