Son Dakika Haberleri: Başkan Şahin'in Malazgirt Zaferi mesajı
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Başkan Şahin'in Malazgirt Zaferi mesajı

1 saat önce

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, 1071 Malazgirt Zaferinin 948.yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Şahin'in Malazgirt Zaferi mesajı, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, 1071 Malazgirt Zaferinin 948.yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Şahin, yayımladığı mesajında, "Malazgirt'te Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında meydana gelen ve Selçukluların mutlak zaferi ile sonuçlanan Malazgirt Meydan Muharebesi, gerek Türk gerek İslam gerekse dünya tarihi açısından kısa ve uzun vadede belirleyici sonuçların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Savaştan sonraki on yıl içerisinde Müslümanlar Anadolu'nun Batı uçlarına kadar ulaşmış ve 1075 yılına gelindiğinde önce Osmaneli (Lefke) fethedilmiştir. Aynı yıl İznik fethedilerek, İznik merkezli Türkiye (Anadolu) Selçuklu Devleti kurulmuştur. İslam dünyasında Selçuklu sultanlarının liderliğini üstlendiği yeni bir devir açılırken Bizans İmparatorluğu da 1453 yılında İstanbul'un fethine kadar devam edecek olan bir çözülme dönemine girmiştir. Osmaneli 1075 yılında ilk kez Türk hakimiyetine girmiş ve günümüze kadar 944 yıldır Kuranın ve ezanın dinmediği Türk kenti olarak varlığını sürdürmüştür. Malazgirt Zaferini tekrar kutlar, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Malazgirt, Osmaneli, Selçuklu, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:52 Kaynak: İHA
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