Başkan Sami Er: Malatya'yı sil baştan ele alacağız

30.04.2026 11:12
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, muhtarlarla bir araya gelerek kentin sorunlarını değerlendirdi, numaratajdan taziye evlerine kadar önemli projeleri açıkladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Dedekorkut Restoran’da Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şubesi üyeleriyle bir araya gelerek mahallelerin sorunlarını dinledi. Toplantıda muhtarların talep ve önerilerini tek tek not alan Başkan Er, kısa ve uzun vadeli projelerle Malatya’nın yeniden yapılandırılacağını ifade etti.

“MALATYA’YI SİL BAŞTAN ELE ALACAĞIZ” MESAJI

Toplantıda özellikle mahallelerdeki numarataj ve tabela sorununa değinen Başkan Sami Er, bu konuda kapsamlı bir çalışma başlatacaklarını belirterek, “Numarataj konusunda Malatya’yı sil baştan ele alacağız” dedi. Kentin düzenli ve planlı bir yapıya kavuşması için altyapıdan üstyapıya kadar birçok alanda yeni düzenlemelerin yapılacağını ifade eden Er, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak adımların hızlandırılacağını vurguladı.

DEPREM SONRASI YENİDEN YAPILANMA VE PROJELER

Malatya’nın deprem sonrası toparlanma sürecine de değinen Başkan Er, “İki yıl şantiye şefliği yaptık” sözleriyle sürecin zorluklarına dikkat çekti. Şehrin yeniden ayağa kalkması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Er, şu anda 20 taziye evinin yapımının sürdüğünü ve kentin çadır kültüründen kurtarılacağını söyledi. Ayrıca önümüzdeki süreçte saha ziyaretlerini artıracaklarını ve hizmetleri yerinde inceleyeceklerini dile getirdi.

MUHTARLARLA ORTAK AKIL VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Muhtarların taleplerinin çözüm sürecinde önemli bir rol oynadığını ifade eden Başkan Er, tüm eksikliklerin planlı şekilde giderileceğini belirtti. Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Fazlı Özcan ise toplantının verimli geçtiğini belirterek, “Çok iyi bir toplantı oldu” dedi. Toplantı, yerel yönetim ile muhtarlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Haber: Mehmet Güngördü

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler’den 1000 öğrenciye sürpriz Beğeni yağıyor Arda Güler'den 1000 öğrenciye sürpriz! Beğeni yağıyor
Cinayet anı kamerada Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Fenerbahçe’den RAMS Başakşehir FK maçında 18 yaş altı taraftara ücretsiz bilet Fenerbahçe'den RAMS Başakşehir FK maçında 18 yaş altı taraftara ücretsiz bilet
İsrail’in uykularını kaçıran tatbikat 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar İsrail'in uykularını kaçıran tatbikat! 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar
İBB davasında gerginlik İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı: Bu söylenenler çok ayıp İBB davasında gerginlik! İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı: Bu söylenenler çok ayıp
Kayıp olarak aranan çocuğun, derede cesedi bulundu Kayıp olarak aranan çocuğun, derede cesedi bulundu

11:44
Geceye damga vuran görüntü Sahaya attıkları hayrete düşürdü
Geceye damga vuran görüntü! Sahaya attıkları hayrete düşürdü
11:33
Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi Ölüm ve boşanmayla bitti
Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi! Ölüm ve boşanmayla bitti
11:10
İsrail’in saldırdığı Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu
İsrail'in saldırdığı Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu
10:58
Afganistan’dan petrol hamlesi Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı
Afganistan'dan petrol hamlesi! Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı
10:41
Survivor’da büyük skandal Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
Survivor'da büyük skandal! Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
10:27
Fahiş site aidatlarına son İşte yeni düzenlemenin detayları
Fahiş site aidatlarına son! İşte yeni düzenlemenin detayları
