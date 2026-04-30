Başkan Sami Er: Malatya’yı sil baştan ele alacağız

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Dedekorkut Restoran’da Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şubesi üyeleriyle bir araya gelerek mahallelerin sorunlarını dinledi. Toplantıda muhtarların talep ve önerilerini tek tek not alan Başkan Er, kısa ve uzun vadeli projelerle Malatya’nın yeniden yapılandırılacağını ifade etti.
Toplantıda özellikle mahallelerdeki numarataj ve tabela sorununa değinen Başkan Sami Er, bu konuda kapsamlı bir çalışma başlatacaklarını belirterek, “Numarataj konusunda Malatya’yı sil baştan ele alacağız” dedi. Kentin düzenli ve planlı bir yapıya kavuşması için altyapıdan üstyapıya kadar birçok alanda yeni düzenlemelerin yapılacağını ifade eden Er, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak adımların hızlandırılacağını vurguladı.
Malatya’nın deprem sonrası toparlanma sürecine de değinen Başkan Er, “İki yıl şantiye şefliği yaptık” sözleriyle sürecin zorluklarına dikkat çekti. Şehrin yeniden ayağa kalkması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Er, şu anda 20 taziye evinin yapımının sürdüğünü ve kentin çadır kültüründen kurtarılacağını söyledi. Ayrıca önümüzdeki süreçte saha ziyaretlerini artıracaklarını ve hizmetleri yerinde inceleyeceklerini dile getirdi.
Muhtarların taleplerinin çözüm sürecinde önemli bir rol oynadığını ifade eden Başkan Er, tüm eksikliklerin planlı şekilde giderileceğini belirtti. Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Fazlı Özcan ise toplantının verimli geçtiğini belirterek, “Çok iyi bir toplantı oldu” dedi. Toplantı, yerel yönetim ile muhtarlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.
Haber: Mehmet Güngördü
