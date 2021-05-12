Başkan Sandal, tüm personeliyle tek tek bayramlaştı - Son Dakika

Başkan Sandal, tüm personeliyle tek tek bayramlaştı

12.05.2021 17:43
Başkan Sandal, tüm personeliyle tek tek bayramlaştı, System.String[]

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, belediyenin tüm birimlerini tek tek gezerek personelin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, belediyenin tüm birimlerini tek tek gezerek personelin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Ana binadan başlayarak dış birimlerdeki müdürlükleri de ziyaret eden Başkan Sandal, "Sağlıklı ve huzurlu yarınlarda hep bir arada olmak ümidiyle, aileniz ve sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum" dedi.

Ramazan Bayramı öncesi söz verdiği gibi tüm personelin maaşlarını, ikramiyelerini, erzak ve giyim yardımlarını erkenden hesaplarına yatıran Başkan Sandal, bayram öncesi son iş gününde personelini yalnız bırakmadı. Ana binadan başlayarak tüm belediye birimlerini tek tek dolaşan Başkan Sandal, zabıta, sağlık işleri, park ve bahçeler, fen işleri, destek hizmetleri ve temizlik işleri müdürlüklerinde işçilerle bir araya geldi. Sandal, "Tüm felaketlerde Bayraklı Belediyesi olarak örnek bir çalışma sergiledik. Bayraklılılar adına size minnet ve şükran borcumuz var. Tüm çalışmalarınız ve emekleriniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"İyi ki varsınız"

Başkan Sandal, belediye emekçileriyle bir araya geldiği birim ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, "Hepinizin bayramını kutluyorum. Aileniz ve sevdiklerinizle huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. İyi ki varsınız. Önümüzdeki yıllarda umuyoruz ki; daha sağlıklı, güzel işleri hep birlikte yaparız. Sizlerle çalışmaktan mutluyuz. Çünkü biz depremde, pandemi ve selde iyi işler yapabildiysek emeklerinizin sayesinde bunu başardık. Çalışanlarımızın büyük özveri ve gayretle çalıştığına şahidim. Bayraklılılar adına size minnet ve şükran borcumuz var. Tüm çalışmalarınız ve emekleriniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sizinle beraber Bayraklı'yı hepimizin istediği, herkesin yaşamak için özendiği bir kent haline getireceğiz. Vatandaş sizden memnun olduğu için bizden memnun. Siz görevinizi iyi yaptığınız için bizden memnunlar. O yüzden tek ricamız içinizdeki hoşgörüyü kaybetmemeniz. Biz her zaman emek veren her arkadaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Hakka inanın ve hak yolundan ayrılmayın. Bunu doğru yaptığınız sürece kendinizi huzurlu hissedeceksiniz. Bu zorlu süreçte ben o iç huzuru sizlerin sayesinde hissedebiliyorum. Bizim tüm çalışmalarımızda baktığımız tek şey karşımızda bir insan olduğu ve bu konuda da üzerimize düşeni yapmamız gerektiğidir. Hepinize aileleriniz ve sevdiklerinizle huzurlu, mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum" sözlerine yer verdi.

Esma Teyze'ye bayram ziyareti

Başkan Sandal, ayrıca sel felaketi sonrası Doğançay Mahallesinde incelemelerde bulunurken karşılaştığı ve ziyaret sözü verdiği Esma Teyze'yi de Ramazan Bayramı'nda ihmal etmedi. Geçtiğimiz aylarda sokakta karşılaştığı Esma Teyze'yi Doğançay'daki evinde ziyaret eden Başkan Sandal, ailenin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Bir süre Esma Ulu (74) ile sohbet edip hal hatır soran Sandal, Esma Teyze ve ailesine mutlu, huzurlu bir yaşam diledi. - İZMİR

Başkan Sandal, tüm personeliyle tek tek bayramlaştı
Başkan Sandal, tüm personeliyle tek tek bayramlaştı
Başkan Sandal, tüm personeliyle tek tek bayramlaştı
Başkan Sandal, tüm personeliyle tek tek bayramlaştı

Ramazan Bayramı, Zabıta, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Sandal, tüm personeliyle tek tek bayramlaştı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Seher hemşire, sosyal medyayı sallayan fotoğraf hakkında konuştu: Maskenin acısını evde bile hissediyorum Seher hemşire, sosyal medyayı sallayan fotoğraf hakkında konuştu: Maskenin acısını evde bile hissediyorum Tüm gözler haftaya toplanacak Kabine'de! Normalleşme için 3 aşama masada Tüm gözler haftaya toplanacak Kabine'de! Normalleşme için 3 aşama masada Ses kayıtları ortaya çıkan Feyza Aktan, Özcan Deniz'e attığı mesajları paylaştı Ses kayıtları ortaya çıkan Feyza Aktan, Özcan Deniz'e attığı mesajları paylaştı İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü 'Bir şeyim yok' diyerek camiye giden kişi koronavirüs çıktı! Beraber namaz kıldığı 6 kişi virüsten yaşamını yitirdi 'Bir şeyim yok' diyerek camiye giden kişi koronavirüs çıktı! Beraber namaz kıldığı 6 kişi virüsten yaşamını yitirdi Meselenin aslı ortaya çıktı! Filistinliler topraklarını Yahudilere sattı mı? Meselenin aslı ortaya çıktı! Filistinliler topraklarını Yahudilere sattı mı? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bayram namazının camilerde kılınacağını açıkladı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bayram namazının camilerde kılınacağını açıkladı Türkiye rekoru elinde! Yediği cezaları göbek atarak kutladı: Devletin kestiği parmak acımaz Türkiye rekoru elinde! Yediği cezaları göbek atarak kutladı: Devletin kestiği parmak acımaz

Son Dakika Haberleri
17:57 İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 56'ya yükseldi
17:54 Seher hemşire, sosyal medyayı sallayan fotoğraf hakkında konuştu: Maskenin acısını evde bile hissediyorum
17:50 Arda Turan: 2008'de, benim de önderliğimde Fenerbahçe'nin hızını kestik
17:05 Dünyanın en büyük ikinci canlı türüydü! Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı
17:01 Fenerbahçe taraftarının sabrı taştı! Sosyal medyada Ali Koç'a yönelik istifa paylaşımları yapılıyor
16:41 Ses kayıtları ortaya çıkan Feyza Aktan, Özcan Deniz'e attığı mesajları paylaştı
16:26 Kardeşlerine "Anneme gidiyorum" diyip, nehre atlayan gencin cansız bedeni bulundu
16:22 Cemil Çiçek, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Binde biri doğruysa felakettir
16:20 İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü
16:02 Beşiktaş stadında koridorları inleten kavganın görüntüleri ortaya çıktı! TFF ceza yağdıracak
İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 56'ya yükseldi İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 56'ya yükseldi         
17:58
Arda Turan: 2008'de, benim de önderliğimde Fenerbahçe'nin hızını kestik Arda Turan: 2008'de, benim de önderliğimde Fenerbahçe'nin hızını kestik         
17:51
Dünyanın en büyük ikinci canlı türüydü! Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı Dünyanın en büyük ikinci canlı türüydü! Savaş gemisinin gövdesinden 2 ölü fin balinası çıkarıldı         
17:05
Cemil Çiçek, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Binde biri doğruysa felakettir Cemil Çiçek, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Binde biri doğruysa felakettir         
16:23
Beşiktaş stadında koridorları inleten kavganın görüntüleri ortaya çıktı! TFF ceza yağdıracak Beşiktaş stadında koridorları inleten kavganın görüntüleri ortaya çıktı! TFF ceza yağdıracak         
16:02
Nezen Germiyen cinayetinde kilit isim Ahmet Taşkın'ın arkadaşı konuştu: Bana öldürdüğünü itiraf etti Nezen Germiyen cinayetinde kilit isim Ahmet Taşkın'ın arkadaşı konuştu: Bana öldürdüğünü itiraf etti         
15:04
Cansız bedeni 4 yıl önce çıplak halde ormanda bulunmuştu! Korkunç cinayeti yıllar sonra sperm örneği aydınlattı Cansız bedeni 4 yıl önce çıplak halde ormanda bulunmuştu! Korkunç cinayeti yıllar sonra sperm örneği aydınlattı         
14:46
Tuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, balığın ağzının içindeki paraziti görünce hayrete düştü Tuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, balığın ağzının içindeki paraziti görünce hayrete düştü         
14:19
Galatasaray'ın şarkılı göndermesine Fenerbahçe'den yanıt geldi: O gün alçaklarla beraber koşanları unutmayacağız Galatasaray'ın şarkılı göndermesine Fenerbahçe'den yanıt geldi: O gün alçaklarla beraber koşanları unutmayacağız         
13:32
Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi         
12:20
2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı 2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı         
11:45
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz         
11:21
Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı         
11:07
Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti         
11:00
Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok         
10:57
13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor 13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor         
09:03
Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum         
08:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2021 18:09:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Sandal, tüm personeliyle tek tek bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement