Başkan Sarı: "Marka şehir hedefimize giden yol akıllı şehir çözümlerinden geçiyor" - Son Dakika

Başkan Sarı: "Marka şehir hedefimize giden yol akıllı şehir çözümlerinden geçiyor"

28.11.2020 10:51
Başkan Sarı:

Amasya Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı'nı şehrin geleceği için istediklerini belirten Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Marka şehir olmak hedefimize giden yol akıllı şehir çözümlerinden geçiyor" dedi.

Amasya Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı'nı şehrin geleceği için istediklerini belirten Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Marka şehir olmak hedefimize giden yol akıllı şehir çözümlerinden geçiyor" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2020-2023 Akıllı Şehirler Strateji ve Eylem Planını hazırlayarak iller bazında planlama yaptığını ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın da akıllı şehir uygulamalarını destekleyen çalışmaları yürüttüğünü anlatan Başkan Sarı, "Akıllı şehir kavramı çerçevesinde altyapı, güvenlik, enerji, yönetim, eğitim-öğretim, sağlık, bina ve ulaşım gibi alanlarda şehrimizin potansiyelini, harekete geçirmek istiyoruz. Bu alandaki amacımız daha az maliyetle daha verimli ve etkili hizmet sunabilmektir. Akıllı şehir hizmetleriyle insanların hayat kalitelerini yükseltebilmek ve kolaylaştırmaktır. Bu şekilde vatandaşlarımızın refahını daha da yükseltebileceğimize inanıyoruz. Dolayısıyla şehirleşmenin gereği olan modern yöntemleri Amasya'mıza kazandırabilecek, bugünün dünyasında şehirleşmenin gereğini yerine getirebileceğiz" diye konuştu.

Marka şehir olmak hedefine giden yolun akıllı şehir çözümlerinden geçtiğini vurgulayan Mehmet Sarı, "Akıllı şehircilik enerji yönetimi, sıfır atık, perakende ticaret, ulaştırma, güvenlik, eğitim ve sağlık gibi pek çok alanda bize yenilikçi çözümler sunuyor. Amasya Belediyesi olarak yapacağımız çalışmaları vatandaşımızın ihtiyacına göre şekillendirme ve yaşamlarını kolaylaştıran en iyi uygulamaları hayata geçirme fırsatı sunuyor. Kültür ve turizm açısından daha cazip bir şekilde şehrin potansiyelini harekete geçirme, belediyemizin hizmetlerini daha akılcı ve verimli sunma şansı veriyor. Çözüm üretme, sorun çözme ve bunları yaparken uygun maliyet politikaları oluşturmanın yollarını açıyor. Bu yolların arayışında ise bunu sadece bir teknoloji transferi olarak değil şehrimizin ve milletimizin kimliğine, değerlerine, kültürüne ve geçmişine yakışır, fikri bir altyapı ile yapmamızı sağlıyor. Biz bu açıdan başlatmış olduğumuz akıllı şehir serüvenini önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

Video konferans yoluyla ikincisi gerçekleştirilen Akıllı Şehirler Ortak Akıl toplantısında Prof. Dr. Çiğdem Varol ve Dr. İsmail Bebek'in sunumlarının ardından belediye birim yöneticileriyle de görüş alışverişinde bulunan Sarı şöyle devam etti; "Amasya Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planını oluşturmayı şehrimizin geleceği için istiyoruz. Bu çalışmanın sonunda Amasya yerel akıllı şehir strateji belgesini, yerel akıllı şehir yol haritası belgesini, izleme ve değerlendirme mekanizması belgesini, risk yönetimi mekanizmasını, Amasya Belediyesi Akıllı Şehir Programını sizlerin destek ve gayretleri ile hazırlamış olacağız. Bu noktada belediye başkanı olarak benim, yöneticilerimin ve her kademede çalışanlarımın çabaları kadar sizin de bu konuya çalışırken göstereceğiniz ihtimam ve işinizi gönül vererek yapacak olmanız son derece önem arz etmektedir. Bu projenin başarıyla sonuçlanacağına inancım tamdır." - AMASYA

Başkan Sarı: Marka şehir hedefimize giden yol akıllı şehir çözümlerinden geçiyor
Başkan Sarı: Marka şehir hedefimize giden yol akıllı şehir çözümlerinden geçiyor

Akıllı Şehir, Mehmet Sarı, Enerji, Amasya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Sarı: 'Marka şehir hedefimize giden yol akıllı şehir çözümlerinden geçiyor' - Son Dakika


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