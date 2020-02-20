Başkan Sarı, "Vatandaşa Hizmet" toplantısı düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Sarı, 'Vatandaşa Hizmet' toplantısı düzenledi - Son Dakika

Başkan Sarı, "Vatandaşa Hizmet" toplantısı düzenledi

6 saat önce

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeliyle "Vatandaşa Hizmet" toplantısı düzenledi.

Başkan Sarı,

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeliyle "Vatandaşa Hizmet" toplantısı düzenledi.

Sarı, Amasya Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, personele hızlı ve doğru hizmet götürmeleri doğrultusunda talimat verdi.

Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amasya'yı Türkiye'nin en mutlu şehri yapabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Çalışmalarımızda atacağımız her yeni adım, bu şehir ve kıymetli hemşehrilerimiz içindir. Bizler Amasya'da ağa paşa olmaya değil, hizmet etmeye geldik. Tüm birimlerimizle en iyi hizmeti vereceğiz. Çünkü Amasyalı her şeyin en iyisine layıktır." dedi.

Amasya Belediyesi, Mehmet Sarı, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:32 Kaynak: AA
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