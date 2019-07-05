Son Dakika Haberleri: Başkan Savaş Kırıkhan'ın düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı
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Başkan Savaş Kırıkhan'ın düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı

1 saat önce

HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Kırıkhan'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 81. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Savaş Kırıkhan'ın düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı, System.String[]

Yayımladığı mesajında serhat şehir Hatay'ın her karış toprağında milli mücadelenin kararlılıkla yürütüldüğünü ifade eden Başkan Savaş, "İşgalci kuvvetlere karşı ilk kurşun ile başlayan milli mücadelemiz serhat şehrimizden tüm Anadolu'ya yayılmıştır. Kahraman Türk ordusunun Şükrü Kanatlı komutasında Hatay'a gelmesiyle birlikte atalarımızın özlemi son bulmuş, 40 asırlık Türk yurdunun düşman elinde esir kalmayacağı tüm dünyaya bir kez daha haykırılmıştır.

Kırıkhan'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 81. yıldönümü vesilesiyle Hatay'ı şahsi meselesi olarak gören Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını ve vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Kırıkhan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 81. yıldönümünü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:41 Kaynak: Bültenler
Kırıkhan, Hatay, Güncel
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