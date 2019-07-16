Başkan Savaş Kırıkhanlı muhtarlarla bir arada

16 Temmuz Salı günü gerçekleşen buluşmada Başkan Savaş'a İYİ Parti İl Başkanı Ali Seçer, CHP Kırıkhan İlçe Başkanı İsmail Savaşır, Hatay Muhtarlar Dernek Başkanı Mahmut Gülcü, Kırıkhan Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Durgun ve Millet İttifakı Kırıkhan belediye başkan adayı Erhan Yavuzyılmaz eşlik etti.

Eski ve yeni çok sayıda muhtarın yer aldığı toplantıda çözüm ortağı olarak gördüğü muhtarlarla buluşan Başkan Savaş, muhtarlar ve dernek başkanlarının hizmet ve çözümlerin üretilmesinde önemli rol oynadıklarını ifade etti.

Seçimden sonra içe dönük yapılanma içinde olduklarını ve bu süre zarfını verimli kullandıklarını ifade eden Lütfü Savaş, seçimlerde kurulan ittifakın aynı kararlılıkla sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Başkan Savaş, hizmet noktasında da merak edilenleri muhtarlarla paylaştı. Seçimden önceki süreçte hizmetin ulaştırılması için çok çaba sarf ettiklerini ve bundan dolayı bir miktar borçlandıklarını ifade den Lütfü Savaş, "Şu anda borçlarımızı ödüyoruz. Eylül ayı itibariyle yeniden hız kazanacağız. Tüm birimlerimizle yeniden hizmetinizde olacağız. Kimseyi kaybetme lüksümüz yok. Şehrimizi hep birlikte kalkındıracağız" diyerek düşüncelerini paylaştı.