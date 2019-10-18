Son Dakika Haberleri: Başkan Say'dan Muhtarlar Günü mesajı
Son Dakika Güncel Başkan Say'dan Muhtarlar Günü mesajı

Başkan Say'dan Muhtarlar Günü mesajı

54 dakika önce

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say; muhtarların, sorumluluk bölgelerinde etkin rol oynadıklarını belirterek, mahalle ile belediye ve devlet kurumları arasında köprü vazifesi gördüklerini söyledi.

Başkan Say'dan Muhtarlar Günü mesajı, System.String[]

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say; muhtarların, sorumluluk bölgelerinde etkin rol oynadıklarını belirterek, mahalle ile belediye ve devlet kurumları arasında köprü vazifesi gördüklerini söyledi.


Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Say, muhtarlık görevinin sevgi ve fedakarlık isteyen zor bir iş olduğunu dile getirerek, "Edremit Belediyesi olarak muhtarlarımızın taşıdığı sorumluluk ve önemin bilincinde hareket ediyoruz. Muhtarlarımızın talep ve görüşlerini değerlendiriyor ve bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl başlatmış olduğumuz çalışma ile bizler belirlenen takvim dahilinde muhtarlarımızla bir araya gelerek toplantı ve birliktelikler gerçekleştiriyoruz" dedi.


Muhtarların, sorumluluk bölgelerindeki maddi durumdan yoksun insanların ihtiyaçlarının karşılanmasında da etkin rol oynadığını vurgulayan Başkan Say, "Muhtarlarımız, mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Muhtarlarla belediye arasındaki koordinenin ve iletişimin güçlendirilmesi amacıyla atıl durumda olan Mahalli İdareler ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğünü kurarak etkin hale getirdik. Muhtarlarımızın dilek, temenni, şikayet ve önerilerini ilgili birimlere en kısa sürede ulaşımı konusunda güzel bir işe imza attık ve atmayı da sürdürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, demokrasimizin mihenk taşı olan muhtarlarımızın bu güzel gününü tebrik ediyor, mahalli idarelerimizin göz bebeği olan muhtarlarımızı sevgi ve muhabbetle selamlıyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - VAN

İsmail Say, Edremit, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:37 Kaynak: İHA
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