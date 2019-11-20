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Başkan Şayir, muhtarlarla buluştu

7 saat önce

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, aylık toplantı kapsamında muhtarlarla bir araya gelerek talep ve isteklerini dinledi.

Başkan Şayir, muhtarlarla buluştu, System.String[]

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, aylık toplantı kapsamında muhtarlarla bir araya gelerek talep ve isteklerini dinledi.


Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in her ay mahalle muhtarları ile gerçekleştirdiği istişare toplantısı önceki gün Tavşancıl'da gerçekleşti. Buluşmada Başkan Şayir, muhtarların talep, görüş ve önerilerini dinledi. Toplantının açılışında göreve geldiği günden bu yana yaptığı çalışmaları muhtarlara aktaran Başkan Şayir, "Amacımız yeni ve yükselen Dilovası'nı inşa etmekti. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa bu dönem içerisinde yapmaya çalışacağız. Dilovası'nda fark oluşturmak istiyorum. Dilovası'nı yeni baştan inşa etmek istiyorum. Seçim sürecinde vermiş olduğumuz sözleri yerine getireceğiz. Yeter ki bize güvenin. Değişim ve hizmet yolunda bizimle birlikte olun. Muhtarlarımız bizim elimiz ayağımız, gözümüz kulağımızdır. Mahallelerimizin öncelikli sorunlarının tespitinde birlikte çalıştığımız mahalle muhtarlarımızı her zaman önemsiyoruz. Onun için belirli aralıklarla muhtarlarımız ile bir araya geliyor ve fikir alışverişinde bulunuyoruz. Mahalle muhtarlarımızın istek ve sorunları dinliyoruz. Muhtarlarımız ile belirli aralıklarla buluşup, şehrimiz ve vatandaşlarımız için güzel hizmetler ortaya koymaya devam edeceğiz. Dilovası'nın her mahallesi bizim için önemlidir. Ayrım yapmadan her mahallemize eşit hizmet anlayışıyla hareket edeceğiz" dedi.


Konuşmasının ardından muhtarları dinleyen Başkan Şayir, aktarılan sorunları tek tek not alırken, sorunların tespiti ve çözümü için ekiplerin kurulacağını söyledi. Başkan Şayir, kurulacak ekipler ile sorunların yerinde inceledikten sonra çözüm için çalışmaları başlatacaklarını belirtti. - KOCAELİ

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:37 Kaynak: İHA
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