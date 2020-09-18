Başkan Şayir, muhtarlarla istişare yaptı - Son Dakika

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, mahalle muhtarları ile bir araya gelerek ilçenin sorunları konusunda istişarelerde bulundu.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in aylık mutad muhtarlar toplantısı Tavşancıl'da açık alanda sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirildi. Muhtarlara çalışmalar hakkında bilgilerin verildiği toplantıda Korona virüs tedbirleri başta olmak üzere caddelerin ışıklandırılması, Telekom ve ilçenin alt yapı çalışmalarının yanı sıra başlayacak yüz yüze eğitim konusundaki tedbirler ve Dilovası'na yapılacak olan Kapalı Semt Pazarı'nın son durumu hakkında istişare yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden gelen yetkililer tarafından, Cumhuriyet Mahallesi'ne yapılacak ve önümüzdeki aylarda ihaleye çıkacak olan Kapalı Semt Pazarı hakkında sunum yapılarak muhtarların fikirleri alındı.

Muhtarlar yaklaşan kış ayı nedeniyle ilçede ki yağmur suyu giderleri ve atık su giderleri konusunda alt yapıda yaşanan sıkıntıları dile getirirken, Başkan Şayir, İlçede yaşanan altyapı sorunun Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yatırım planlarına eklendiğini 2021 yılı sonuna kadar ilçenin yüzde 85 oranında alt yapı sorununun çözüleceğini belirtti. Mahalle muhtarları ayrıca ilçede önemli oranda alt yapı sorunu olduğunu ve vatandaşların internet almakta sıkıntılar yaşadıklarını dile getirmesinin ardından Başkan Şayir, internet alt yapısı için yetkili firma yöneticileri ile irtibata geçerek sıkıntıyı dile getirdi. Yapılan görüşmede sorunun çözümü için Dilovası Belediyesi, mahalle muhtarları ortaklaşa çalışması ile sorunların minimize edilmesi için birlikte hareket edeceklerini belirtti. - KOCAELİ