Başkan Şayir, müjdeyi verdi

Dilovası Belediye Başkan Hamza Şayir, Diliskelesi ve Tavşancıl tren istasyonlarında peron çalışmalarının başladığını müjdeledi.



Göreve geldiği günden bu yana Ankara yollarını aşındıran Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, görüşmelerinin meyvesini tek tek almaya başlıyor. 2020 yılını hizmet yılı olarak belirten Başkan Şayir, TCDD yetkilileri ile yaptığı görüşmeler sonuç verdi. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Şayir, "Geçtiğimiz aylarda Ankara'da yapmış olduğumuz ziyaretler sonrası, Diliskelesi ve Tavşancıl tren istasyonlarımızda peron çalışmaları başladı. Çalışmalar tamamlandıktan sonra her iki istasyonumuzdan yolcu taşımacılığı başlayacaktır. Dilovamıza hayırlı olsun" dedi. - KOCAELİ