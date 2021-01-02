Başkan Şayir, yeni yıla görevi başında çalışanlarla girdi - Son Dakika

Başkan Şayir, yeni yıla görevi başında çalışanlarla girdi

02.01.2021 09:52
Başkan Şayir, yeni yıla görevi başında çalışanlarla girdi, System.String[]

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yeni yıla görevi başındaki kamu görevlileri ve esnafları ziyaret ederek girdi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yeni yıla görevi başındaki kamu görevlileri ve esnafları ziyaret ederek girdi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 2020 yılının son saatlerini çalışan kamu kurumu personeli ve esnafları ziyaret etti. Başkan Şayir ilk olarak İlçe Jandarma Komutanı Said Arı ve jandarma personeli ile bir araya geldi. Daha sonra İlçe Emniyet Müdürü Timur Uzun ve emniyet personelini, İMES OSB Taksi durağında nöbet tutan taksici esnafını, Dilovası İtfaiye Müdürlüğü'nde nöbet tutan itfaiye personelini, Dilovası Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarını, nöbetçi eczane çalışanlarını, devriye ekiplerini ve son olarak Tavşancıl Huzurevi'nde görev yapan personel ve huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret eden Şayir, yılın son saatlerinde ailelerinden ve evlerinden ayrı, büyük özveri ile çalışanların yeni yılını kutladı. - KOCAELİ

Başkan Şayir, yeni yıla görevi başında çalışanlarla girdi
Başkan Şayir, yeni yıla görevi başında çalışanlarla girdi
Başkan Şayir, yeni yıla görevi başında çalışanlarla girdi
Başkan Şayir, yeni yıla görevi başında çalışanlarla girdi

Hamza Şayir, Dilovası, Hisarcık, Kamu, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Şayir, yeni yıla görevi başında çalışanlarla girdi - Son Dakika


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