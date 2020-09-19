Başkan Sekmen'den Gaziler Günü mesajı - Son Dakika

Başkan Sekmen'den Gaziler Günü mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Gazilerimiz, kahramanlığın parlayan birer yıldızı olmakla beraber; vatan, millet ve bayrak aşkımızın da yılmaz birer muhafızıdır" dedi.

Başkan Sekmen'den Gaziler Günü mesajı, System.String[]

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Gazilerimiz, kahramanlığın parlayan birer yıldızı olmakla beraber; vatan, millet ve bayrak aşkımızın da yılmaz birer muhafızıdır" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Sekmen mesajında; Şehitlik ve Gazilik makamlarını milli ve manevi hayata vurulan birer mühür diye tarif ederek, "Şehitlik nasıl ki vatan uğruna can vermeyi canına minnet saymaksa, Gazilik de, toprağa düşmeyi murat edinmiş fedakar yüreklerin anıtlaşmış halidir. Gazilik, bu bağlamda yerine getirilmiş kutsi bir görev ve aynı zamanda milletimizin paha biçilemez değerlerinden birisidir" ifadelerini kullandı.

"Gazilik şereflerin en yücesidir"

Geçmişi şan, şeref ve kahramanlıklarla dolu olan Türk milletinin, tarihin her döneminde şehadeti göze almış ve gaziliği ise, kader bellemiş bir millet olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Bilindiği üzere ecdadımızdan bize kadar ulaşmış bulunan 'Gazamız Mübarek Olsun' diye bir niyaz vardır. Bu dua aslında bereketi ve dolayısıyla da kazançlı çıkmayı ifade eder. Yani bizim milletimiz öyle asil, öyle cesur ve öyle muazzez bir millettir ki; Allah yolunda, vatan, bayrak ve millet uğrunda can vermeyi yahut can vermeye talip olmayı her daim bereket bilmiş ve çok büyük bir manevi kazanç kabul etmiştir. Çünkü Şehitlik makamı da, Gazilik makamı da bizler için payelerin en büyüğü ve şereflerin en yücesidir. Dolayısıyla uğruna Şehit düşmeyi ya da Gazi olmayı peşinen kabul etmiş olan bu milletin toprağına, istiklal ve istikbaline göz dikmek; bir kere en büyük deliliktir ve başlı başına akıl tutulmasıdır. Kaldı ki, bunu en iyi bilen de, yine geçmişte aklını aldıklarımızdır" diye konuştu.

"Gaziler, milli bilinç ve şuur demektir"

Başkan Sekmen, her daim diri tutulan milli bilinç ve şuurun, fedakarlığın ve kahramanlığın ete kemiğe bürünmüş halinin Gaziler olduğuna vurgu yaptığı 19 Eylül Gaziler Günü mesajında; şu ifadelere yer verdi: "Gazilerimiz, dünya döndükçe ve aziz milletimiz var oldukça övünç ve kıvanç kaynağımız olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor, bütün gazilerimize Allah'tan hayırlı ve sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Bu vesileyle 19 Eylül Gaziler Günümüz kutlu, eşsiz makamları tüm Gazi kardeşlerimize mübarek olsun." - ERZURUM

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 15:34 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Sekmen'den Gaziler Günü mesajı - Son Dakika

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