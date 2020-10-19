Başkan Sekmen muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Başkan Sekmen muhtarlarla buluştu

19.10.2020 16:06
Başkan Sekmen muhtarlarla buluştu, System.String[]

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle muhtarlarla bir araya geldi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle muhtarlarla bir araya geldi.

Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı Cemal Korkmaz ve yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu ziyarette Başkan Sekmen, muhtarlık müessesesinin önemine dikkati çekti. Sekmen, "Erzurum'da muhtarlarımızla gerçekleştirdiğimiz her bir buluşma yeni bir sinerji oluşturuyor, her toplantımız farklı güzelliklere vesile oluyor. Hep birlikte istişare ediyoruz, görüş alışverişinde bulunuyoruz, köylerimizin ve mahallelerimizin durumundan böylece ilk ağızdan haberdar oluyor ve ona göre de strateji belirliyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki; muhtarlar dahil edilmeden sağlıklı bir hizmet sürecinden de söz edilemez" dedi. "Bizler mahalli idareciler olarak muhtarlarımız olmadan asla başarılı olamayız" diyen Başkan Sekmen, "Milletimizin tercihine, teveccühüne, itimadına mazhar olarak görevlerini büyük bir azim ve kararlılıkla yürüten muhtarlarımız bizim başımızın tacıdır" diye konuştu.

"Mahallelerimiz eşi görülmemiş yatırımlara sahne oluyor"

Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı Cemal Korkmaz, burada yaptığı konuşmada, "Köylerimiz, köy statüsünden mahalle statüsüne geçen yerleşim yerleri, mahallelerimiz yatırımlara adeta doydu" şeklinde konuştu. "Mehmet Sekmen Erzurum için bir şanstır" diyen Başkan Korkmaz, "Altı yıldır Erzurum'daki tüm muhtarlarımız Mehmet Sekmen Başkanımızdan övgü ve takdirle bahsediyor. Bugün ilimizdeki tüm köylerin alt ve üstyapısı tamamlanmıştır. 50 yıldır su alamayan köylerimiz için Büyükşehir Belediyemiz dağı taşı aşarak vatandaşlarımıza su götürüyor, yol yapıyor. Köy grup yollarımız sayesinde ulaşım sorunu artık kalmadı. Mahallelerimiz bu dönemde sıcak asfaltla tanıştı. Taziye evlerimiz, köy konaklarımız, sıvatlarımız, tarım ve hayvancılığın gelişimi için canlı hayvan pazarları ve daha neler neler Saymakla bitmeyen yatırımlarla Erzurum zirveye doğru koşuyor" dedi. - ERZURUM

Başkan Sekmen muhtarlarla buluştu
Başkan Sekmen muhtarlarla buluştu
Başkan Sekmen muhtarlarla buluştu
Başkan Sekmen muhtarlarla buluştu
Başkan Sekmen muhtarlarla buluştu

Muhtarlar Günü, Mehmet Sekmen, Erzurum, Ekim, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Sekmen muhtarlarla buluştu - Son Dakika

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