Son Dakika Haberleri: Başkan Selçuk Çetin Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor

Başkan Selçuk Çetin Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor

1 saat önce

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin geleneksel hale getirdiği esnaf ziyaretleriyle gönüllere dokunmaya devam ediyor.

Başkan Selçuk Çetin Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor, System.String[]
Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin geleneksel hale getirdiği esnaf ziyaretleriyle gönüllere dokunmaya devam ediyor. Hem mevcut hem de yeni açılan iş yerlerini ziyaret eden Başkan, esnafa Türk Bayrağı hediye ediyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin geleneksel hale getirdiği esnaf ziyaretleri kapsamında yeni açılan iş yerlerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunurken, diğer esnafları da düzenli olarak ziyaret edip dertlerini dinliyor. Ziyaretler kapsamında esnafa Türk Bayrağı da hediye eden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin "Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin, esnaf kardeşlerimizin işlerini bol ve kazançlarını helal eylesin" mesajı veriyor. Düzenli olarak hemşehrileri ile bir araya gelen Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, düzenli aralıklarla esnaf ziyareti, sünnet ziyareti ve ev ziyaretlerinde bulunarak gönüllere dokunuyor. Gerek iş yeri ziyaretlerinde gerekse kahvaltılı toplantılarda esnafın taleplerini dinleyen Başkan, esnaftan gelen talep ve ihtiyaçlar için de çözüm önerileri sunuyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:50 Kaynak: İHA

Pursaklar, Selçuk Çetin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş Adamı Ali Ağaoğlu, Yeni Yıla İlk Eşi Semra Ağaoğlu'yla Girdi Ünlü Pehlivan İnşaattan Düşerek Hayatını Kaybetti!

Şenol Güneş, Forvette Son Kararını Verdi: Burak Yılmaz Gelsin Son Dakika! Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Suriye Konularını Görüşmek Üzere Bugün Ankara'ya Gelecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 11:11:14. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Selçuk Çetin Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]